Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'da düzenlenen cami saldırısına ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
Kalın, "Charlie Hebdo için yürüyenler, Yeni Zelanda'da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler" ifadesini kullandı.
Charlie Hebdo için yürüyenler, Yeni Zelanda’da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi?— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 16, 2019
Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler.
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