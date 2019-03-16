Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'da düzenlenen cami saldırısına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Kalın "Charlie Hebdo için yürüyenler, Yeni Zelanda'da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi?" dedi.