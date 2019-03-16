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12:33 16 Mart 2019
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    Mansur Yavaş

    Yavaş: Adaylık kesinleşince savcıyı değiştirdiler, kapanan dosyayı tekrar açtılar

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (679)
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    CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, kendisine yöneltilen 'sahte senet' suçlamalarına yanıt verdi. Yavaş, "Adaylık kesinleşince Adalet Bakanı geri gönderiyor, 'Tekrar soruşturma açın' diye. Hemen savcıyı da değiştiriyorlar. Bu sefer de görevi kötüye kullanmadan dava açıyorlar" dedi.

    CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, yerel seçim çalışmaları kapsamında Karaşarlar Derneği'nin düzenlediği organizasyona katıldı.

    Yavaş, derneğe 3. kez geldiğini vurgulayarak kendisini her dönem destekleyen Karaşarlılar'a teşekkür etti.

    Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmeklerde süt satmaya başladığını, bunu söyleyince rakibi Mehmet Özhaseki'nin 'Böyle çayla, sütle olmaz bu işler' diyerek güldüğüne işaret eden Yavaş, "Bir de 'çay dağıtıyorum' diye benimle dalga geçti. Bir baktık çayı Cumhurbaşkanı dağıtıyor" dedi.

    Mansur Yavaş
    © AA / Aytaç Ünal
    Yavaş: Anketlerde önde çıktığımız için bir rehavet vardı, şimdi o da ortadan kalktı
    Yavaş, "2009'da aday oldum, Sabah gazetesi şöyle yazdı; 'Beypazarı'nın çöplüğü bile turist çekiyor'. Biz aday olduk Karayalçın ve Gökçek vardı. İlk başta 'Mansur Bey iyi adamdır' diyorlardı, oylarımız artınca ilk iş Beypazarı'nın çöplüğünü çekip Sabah gazetesine haber yaptırmak oldu. Arkası geldi, 'Mansur Yavaş genel başkan olacak' deyip ortalığı karıştırdılar. Son gün de 'Gökçek gidecek sol gelecek' diye bir şey yayınladılar. 2014'te aynı şeyleri yaptılar, hatta fiili saldırıya bile uğradık İvedik'te. Bu seçimde aday olduk. Anket yaptırdılar. 'Nereden bu Mansur Yavaş oy sağlıyor?' Hatırlıyorsunuz 2009'da Erzurumlu dediler, 2014'te Tuncelili, Sivaslı dediler. Şimdi de Makedon olduk biliyorsunuz. Bir daha aday olmam da olursam 'Nijeryalı' falan diyecekler, gezdiriyorlar bizi" diye konuştu.

    'HER ŞEYİMİZ AÇIK

    Kızılcahamam'da seçim çalışması yaparken 91 yaşındaki bir kadının kendisini evine davet ettiğini hatırlatan Yavaş, "Kızılcahamam'da 91 yaşında bir teyze hepimizi ağlattı. Beni yanına çağırdı, 'Sabahlara kadar ağlıyorum, neden sana böyle iftira atıyorlar' dedi. Onun da sebebi ne? Mansur Yavaş mal beyanını açıkladı. Bizim her şeyimiz açık. Karşımızdaki adamları biliyorsunuz beni didik didik etmişlerdir. En ufak bir şey olsa çıkarmazlar mıydı?" ifadesini kullandı.

    'HESABINI YARGIDA SORACAĞIZ'

    Rakibi Özhaseki'nin mal beyanını açıkladığını hatırlatan Yavaş, şöyle devam etti:

    Mansur Yavaş
    © AA / Aytaç Ünal
    Mansur Yavaş: Soylu, '700 terörist kaldı' dedi, siz 20 bini nereden buldunuz?
    "Çocuklarınkini açıklamamış, biz çocuklarımızınkini de açıkladık. Onunla ilgili söyleceklerimizi söyleceğiz. Kamuoyu kendisini kimin yönettiğini görsün. Bugüne kadar hep devlet memurluğu, bakanlık, milletvekilliği yaptı. Belediye başkanıyken mal beyanı İçişlerine veriliyor, milletvekili olunca da Meclis Başkanlığına veriliyor. Aldığı maaşlar belli, geliri belli. Benim 10 yıl belediye başkanlığından sonra bir 10 yıl da avukatlık yaptım. Biz açık açık açıkladık. Açıklamasında fayda var. Bu onları rahatsız etti. Bizi mağdur edip seçimi daha açık farkla kazanmamıza yardım ediyorlar. Allah onları şaşırtıyor. Bunların hesabını da yargıda mutlaka soracağız."

    'KORKMUYORUZ'

    Yavaş, Ankara'da duvara yazı yazan kişiyle ilgili "Yazarken fotoğrafları olmasına rağmen, apartmana girişi olmasına rağmen yüzü tespit edilemedi, hemen takipsizlik verdiler" dedi. Sahte senet ile icra takibi yaptığı iddiasıyla ilgili tartışmalara da değinen Yavaş, şunları söyledi:

    Sezai Temelli
    © Fotoğraf : DHA
    Temelli: Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir
    "Bu şahıs benim paramı 2. kez istedi, 'bedelsiz kalan senedi kullandı' diye, 'Bana mesaj çekti' diye şikayet ediyor. İki tane savcı tam bir yıl incelemiş. Adalet Bakanlığı'na yazıyor, ne tahsilat var ne de böyle bir olay var. Savcı yazmış 'Evet mesaj çekmiş; ama bunların hiçbirinde suç unsuru yok, Mansur Yavaş hakkında kavuşturmaya gerek yok'. Adaylık kesinleşince Adalet Bakanı geri gönderiyor, 'Tekrar soruşturma açın' diye. Hemen savcıyı da değiştiriyorlar. Bu sefer de görevi kötüye kullanmadan dava açıyorlar. Pazartesi günü oraya itirazımızı yapacağız. Olur ya o da aynı kararı verirse bu sefer de bir itiraz daha Kırıkkale'ye. Yani ortada açılmış bir dava falan yok. O güne kadar seçim biterse belli davayı kapatacaklar. Ama seçimden önce ne yaparlar bilmiyorum, korkmuyoruz. Birilerinin direnmesi lazım. Bu iftiraları geçen dönemlerde de yaşadık. Birilerinin bu ülkede adaleti, hakkı, hukuku savunması lazım. İnşallah o görev de bize düştü. Sizin desteğinizle en az 10 puan farkla bu seçimi alacağız."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (679)
    Etiketler:
    çay, senet, sahtecilik, aday, belediye, yerel seçim, Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, CHP, Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş, Ankara, Türkiye
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