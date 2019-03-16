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12:32 16 Mart 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: HDP’li seçmenle ortak bir dil yakalamışsak ne mutlu bana

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (679)
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    CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, "Bütün partilerin seçmeninden oy almak istiyorum. Bu şehri birleştirmek kutuplaştırmaktan daha kolay. Kulağıma fısıldayan AK Partililer var" dedi.

    CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, Artı TV‘ye konuk oldu.

    Ekrem İmamoğlu Seçim Özel programında gazeteciler Musa Özuğurlu, Murat Aksoy, Ayşe Şahin Aksakal ve Rıfat Doğan'ın sorularını yanıtladı.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    İmamoğlu projelerini anlatırken "Rakiplerimizin tamamının dili biz projelerimizi açıkladıkça değişmeye başladı. Diğer belediye başkan adayları bizim dediklerimizi gündemine alıyor. Çocuk dedik onlar da şimdi çocuk diyor. Biz İstanbullunun parası ile yara sarıyoruz. Destek paketlerimiz var. İlk aktarmanızı ücretsiz yapacağız. Annelere 0-4 yaş arası çocuklarla dolaşmanız ücretsiz olacak dedik. Biz sosyal belediyecilik yapıyoruz. İstanbullunun parası ile İstanbul'un derdini sarıyoruz. 4 bin vatandaşımıza iş bulduk. Bunun yüzde 40'ı kadın. Kadınlarda da iş hayatına katılabilmeli" diye konuştu.

    Ekrem İmamoğlu, projelerini anlatırken ‘Bir İstanbul ittifakı kurmak istiyorum dedi:

    "Ben istiyorum ki bütün partilerin seçmeninden oy alayım. İddia ediyorum bu şehri birleştirmek kutuplaştırmaktan daha kolay. Ben özgür irademle sürece talip oluyorum. Derdimiz bir kişiyi mutlu etmek değil. Mesela öyle bir park yapacaksınız ki o parkta herkes mutlu olacak. Çünkü hepimizin şehre gelişindeki nedeni eşitlenme… O bakımdan bizim yaratmak istediğimiz bir süreç bu."

    ‘AK PARTİ'DEN DE CİDDİ BİR OY ALACAĞIM'

    Koray Aydın
    © Fotoğraf : DHA
    'Ankara bitti, İstanbul'da İmamoğlu öne geçti'
    "İstanbul ittifakını sağlamak için özellikle AKP ve HDP seçmeni ile nasıl bir iletişiminiz var? Nedir sizin sahada aldığınız tepki. Bağcılar'da Esenyurt'ta daha çok görünüyorsunuz. Nedir durum?" sorusuna cevap verirken İmamoğlu, sahadaki çalışmalarından çıkardığı sonuçlara göre AKP'den ciddi oranda oy alacağını söyledi:

    "12 yıllık seçim tecrübem var. Hiç bu kadar derin, samimi, sahiplenme mesajı almadım. İnanılmaz kabul görüyorum. Yaptığımız araştırmalarda konsolidasyon görüyorum. Buna uygun olarak bir HDP'li desteği görüyorum. Çok yüksek bir oy alacağımı görüyorum. Anketlerle ile ilgili sonuç vermek istemiyorum. Ama hayatım boyunca anketlere hiç bu kadar inanasım gelmemişti. Ben AK Parti'den de ciddi bir oy alacağım. Kulağıma fısıldayan da var, isyan edip bağıranı da var. Bu negatif ortamdan kurtulmak isteyen inanılmaz sayıda insan kulağıma fısıldıyor. Çok insan oyunu değiştirecek. Tarihi bir seçim olacak. AK Parti'ye oy vermiş ama ‘geçsenize bizim partimize' diyen çok insan görüyorum."

    Ekrem İmamoğlu - Çatalca
    © AA / FERHAT YASAK - MEHMET BAŞA
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    HDP ile resmi bir ittifak yapılmasa bile örtülü bir işbirliği olup olamadığı ya da sandıkta bir işbirliği yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine İmamoğlu, "Bizim HDP ile bir işbirliğimiz yok. Ama biz HDP'li seçmenle ortak bir dil yakalamışsak ne mutlu bana. (HDP'nin aday çıkarmaması) Bu bizim işbirliğimiz değil HDP'nin kurumsal bir refleksi" diye konuştu.

    ‘HALKALI-GEBZE HATTI NEDEN 7 YIL GEÇ AÇILDI?'

    Ekrem İmamoğlu, "Deprem ve çevre sorunları var. İstanbul'un deprem gibi bir gerçeği var. Kentsel dönüşüme baktığımızda vatandaşı mağdur eden bir durum çıktı. Siz bu kentsel dönüşüm anlayışını bastan sona değiştirmeyi mi düşünüyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    "Ben körü körüne siyaset yapan biri değilim. Doğruyu alkışlarım. Mesela Halkalı-Gebze hattı neden 7 yıl geç açıldı, bunu da eleştiririm. 25 yıldır bu şehri yönetiyorsunuz. Bu zaman deprem açısından heba oldu. Allah'ım ne olur bu şehre deprem verme diye dua ediyorum. 1 Nisan'da elimde sihirli değnek olmayacak. Kentsel dönüşüm için bu şehrin bir modeli yok. Kentsel dönüşüm kabusa dönüşmüştür. Güvensiz bir ortam yaratıldı. Ben bir model sunuyorum. Şeffaf olacağız, vatandaşla ortak planlayacağız, mutlaka yerinde dönüşüm diyoruz. Vatandaş kendi tercihini de yapabilir. Serbest bırakıyoruz. Ama bu durumda garantörlük rolü oynayacağız. Bir modelleme yapacağız. Gelir gelmez sosyal konutla ilgili imalata başlayacağız."

    ‘YA ŞEHİR BİR NEFES ALSIN'

    Buket Aydın - Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : Twitter
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    Ekrem İmamoğlu "Kanal İstanbul projesine karşı çıkıyor musunuz? Betonlaşmaya var her yerde. Boş bulunan her alana binalar dikiliyor. Bu durumu nasıl değiştireceksiniz?" sorusuna İstanbullunun kanala ihtiyacı olmadığını vurgulayarak şöyle cevap verdi:

    "Önce durum tespiti yapacağız. Arkadaş durum şu diyeceğiz… Kanal İstanbul şehrin gündeminde değil. Ben insanlara taleplerini soruyorum, kimsenin gündeminde kanal yok. Kusura bakma! 3,5 milyar metreküp hafriyatı koyacak yer arıyoruz diyorlar. Adalar yapacağız diyorlar ve bunları fay hatlarının üzerine yapacaksın. Daha ne diyeyim. Ve bu inşaatın yaratacağı travma… Ya şehir bir nefes alsın. Tabii ki karşıyım. İstanbul'un zerre kadar ihtiyacı yok. Bu şehre ihanet etmememiz lazım."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (679)
    Etiketler:
    anket, aday, belediye, yerel seçim, HDP, CHP, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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