Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
© AA / Abdullah Coşkun
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler ile zamanla batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8
- İstanbul: Parçalı bulutlu 13
- İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15
- Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15
- Bursa: Parçalı bulutlu 13
- Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
- Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2
- Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 10
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)