Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni tahminler geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı açıklandı. Yurdun batı kesimlerde havalar ısınırken, sıcaklıklar iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

© AA / Abdullah Coşkun Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler ile zamanla batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: