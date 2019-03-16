Fuat Oktay, Yeni Zelanda'ya hareket etti: Radikalizme ve ırkçılığa karşı ayağa kalkın

© AP Photo / Mark Baker Yeni Zelanda'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk: Ölü taklidi yaptık

Ziyaret öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapan Oktay, "Masum kurbanlarının ailelerine ve Yeni Zelanda halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Saldırının savunmasız, masum insanlarının hedef almasını nefretle lanetliyoruz. Uzun yıllar teröre büyük kayıplar vermiş ve terörün her türlüsüne karşı çıkmış bir ülke olarak Türkiye, Yeni Zelanda'nın terörle mücadelesinde ve atacağı adımlarda yanında olacaktır" dedi.

İSLAM DÜŞMANLIĞI İLE SAVAŞMA ÇAĞRISI

Uluslararası kamuoyuna da çağrı yapan Oktay, "İslam düşmanlığı kaynaklı sorunlara karşı etkin önlemler almak günümüz küresel şartlarında zorunluluktan öte hayati bir hal almıştır. Buradan bütün dünyayı radikalizme ve ırkçılığa karşı ayağa kalkmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Saldırının faili Brenton Tarrant'ın manifestosundaki Türkiye tehditlerini hatırlatan Oktay, "Bu vahşeti iki yıldır planladığı anlaşılan teröristlerin, sayın cumhurbaşkanımızı, ülkemizi ve tarihimizi hedef almaları olayın bir diğer üzücü boyutunu teşkil etmektedir. Milletimiz liderine her zaman olduğu gibi yine sahip çıkacak, bu tür kirli operasyonlara asla müsaade etmeyecektir" diye konuştu.

ÜÇ TÜRK YARALANMIŞTI

Ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştiriliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Yeni Zelanda'ya gitmesi bekleniyor.

Saldırıda yaralanalar arasında üç Türk vatandaşının da bulunduğu açıklanmıştı.