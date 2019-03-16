Yıldırım: 4 saat uyuyorum, başladığım işte hiçbir zaman isteksiz olmam

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin sorularını yanıtladı.
BAYRAMPAŞA BİLGİ VE TEKNOLOJİ ÜSSÜ
"Gençlere her türlü desteği vereceğiz" diyen Yıldırım, "Bayrampaşa'daki Bilgi ve Teknoloji Üssü'nde gençlerimize kabiliyetlerini gösterme şansı sunacağız. 'Fikir onlardan destek bizden' diyerek, parasal olarak da destekleyeceğiz. Gençler, hem iş, güç sahibi olacaklar hem de İstanbul'un daha kolay, yaşanabilir, yaşam kalitesi yüksek bir şehir olmasına katkı sağlayacaklar" ifadelerini kullandı.
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'NASIL İSTEKSİZLİK ANLAMADIM'
Yıldırım, adaylık sürecinin başlarında isteksiz olduğu yönündeki iddiaların sorulması üzerine ise, "Ben 4 saat uyku uyuyorum. Nasıl isteksizlik anlamadım. Sabahın erken saatlerinde meydanlara iniyorum, yarı gecede ancak tamamlıyoruz. Bunlar tamamen bazı çevrelerin uydurduğu şeyler. Ben başladığım bir işte hiçbir zaman isteksiz olmam. Karar verdik, İstanbullulara hizmet etmek için yola çıktık. Evvel Allah her gün biraz daha İstanbul'un her köşesini, yerini dolaşarak, bütün İstanbullularla buluşarak, çok daha keyifli, heyecanlı, verimli bir kampanya yürüteceğiz" yanıtını verdi.
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'YEŞİL KORİDORLAR AÇACAĞIZ'
Çevre Mühendisleri Odası'nın 2018 'in Türkiye Hava Kirliliği raporunda en kirli havanın İstanbul'da olduğuna yönelik raporunun sorulması üzerine Binali Yıldırım, "Bu doğal çünkü, büyükşehirlerde hava kirliliği küçük şehirlere göre daha fazladır. İstanbul'da yaklaşık 4 milyon araç var. Bunun 3 milyonu her gün trafiğe çıkıyor, yoğun bir şehir. Ama İstanbul emsallerine göre hava kirliliği nispeten daha az olan bir şehir. Bütün bunlara rağmen tabii ki yapacağımız işler var. Alternatif, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha çok kullanacağız. Sıfır Atık projesiyle dönüşümü sağlayacağız. Daha çok yeşil alan yapacağız. Yeşil koridorlar açacağız. Bu açtığımız yeşil koridorlar İstanbullular için yaşam alanı şekline dönüşecek. Böylece yapılaşma ile yeşil dengesini daha da arttırmış olacağız. Bu tabii hava kirliliğini de azaltmış olacak. Yapacağımız bir çok iş var" diye konuştu.
'İSTANBUL KONUŞULSUN İSTİYORUZ'
"Bu bir yerel seçim, bu seçimde yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Dolayısıyla kampanyada yerel sorunların ve projelerin konuşulmasını arzu ediyoruz. Kampanyamızı da buna göre yürütüyoruz. İstiyoruz ki İstanbul'un konuları genel siyasetin gölgesinde kalmasın. Tabii ki genel siyasette 'beka' tartışmaları olacaktır. Beka tartışmalarının temelinde Türkiye'nin hassas olduğu konular var. Kimin kiminle ittifak yaptığı ortada, tüm bunlar olunca Cumhur İttifakı olarak, ülkenin birliği, bütünlüğü, bayrak, toprak, millet, devlet gibi kavramlarımıza yönelik bazı tehditleri liderlerin Cumhurbaşkanımızın, Devlet Bahçeli'nin meydanlarda dile getirmesi gayet doğal"
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