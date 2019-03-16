Yavaş'tan 'Seçilirse HDP oylarıyla seçilir' diyen Temelli'ye yanıt

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye kişisel Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.
Temelli'nin "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir" ifadesinin yer aldığı tweeti alıntılayan Yavaş, şunları söyledi:
"Herkes bilsin ki, kökeni ve siyasi görüşü ne olursa olsun, Ankara'da hür iradesi kendi elinde olan her vatandaşımızın oyuna talibiz. Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun."
Herkes bilsin ki, kökeni ve siyasi görüşü ne olursa olsun, Ankara’da hür iradesi kendi elinde olan her vatandaşımızın oyuna talibiz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 16, 2019
Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun. https://t.co/bp6V2G3K5N
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