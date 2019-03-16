CHP tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, "Biz burada esasen AKP'nin adayı ile yarışmıyoruz. Cumhurbaşkanının semti burası, burada doğmuş, burada siyaset yapmış, burada sahaya çıkıyor, buraya çok önem veriyor. Hatta oğlu Bilal Erdoğan'ı burada konumlandırmış" dedi.

CHP tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, Evrensel'den Meltem Akyol'a açıklamalarda bulundu.

Taş, Beyoğlu'nda yaşanan üç temel sorunu ve çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

Tarihi Beyoğlu canlılığını kaybetti, işletmeler kapandı. Oranın yeniden işlevli ve canlı kılınması hedefimiz. Bununla birlikte Beyoğlu'da yaşayan gençlere de iş olanakları sağlanacak.

İnsanların kentsel dönüşüm nedeniyle yaşadıkları büyük sorunlar var. 50-60'lı yıllarda gelip, binbir güçlükle edindikleri evlerinin mülkiyetlerini alamamışlar, üstelik bir sürü de para ödemişler. Bu soruna yurttaşlarımızın talepleri doğrultusunda çözüm bulacağız. Doğup büyüdükleri yerlerde, sağlıklı konutlarda yaşamalarını temin edeceğiz.

Çok derin bir işsizlik ve yoksulluk var Beyoğlu'da, yerel yönetimlerde şirketleşme de bu yoksulluğu derinleştiriyor. Yerel yönetimleri yoksulluğa ve işsizliğe karşı bir kamu hizmeti veren bir hale dönüştüreceğiz.

Bunların dışında kreş sorununun öne çıktığını belirten Taş, mahallelerdeki kreş sayısını artırmayı planladıklarını kaydetti. Buralarda mahalleli kadınların istihdam edileceğini ifade eden Taş, "Böylece hem çocukları güvenebilecekleri insanlara bırakacaklar hem de istihdam alanı açmış olacağız" dedi.

Taş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yürüttüğü seçim çalışmalarını da şöyle değerlendirdi:

"Önce bizi hafife aldılar, çok önemsemediler, işte ‘Bunlar Cihangir solcuları, ne yapacak bunlar, buraları da bilmezler, eee buralar zaten bizim' diye düşündüler. Önemli bir etki yarattığımızı görünce de hedef almaya başladılar" diyerek başlıyor anlatmaya devam ediyor: "Hiçbir şey anlatmıyorlar, çünkü anlatacakları bir şey kalmamış, 25 yıl boyunca yapmadıkları ve anlatacakları bir şey de kalmadığı için kendilerinden olmayan herkesi diziyorlar karşılarına, vatan haini, dış güçlerin maşası, Kuran, bayrak, ezan… Bize dair kara propaganda yapıyorlar, işte onlar gelecek camileri yıkacaktan tutun da bu teröristtir, Kandil'de gidip konuşma yaptı, PKK temsilcidir…

Giresun Alucralılar milliyetçi muhafazakar bir kesimdir. Onlarla bir araya geldik, her şeyi çok samimice anlattık, fikirlerimizi saklamıyoruz. Dedik böyle böyle, yerel yönetim anlayışımız da bu, bunları yapmak istiyoruz. Çok etkili de oldu bu. Bizden beş gün sonra İçişleri Bakanı geldi, direk Alucralılarla toplantı yaptı, bizi de terör örgütü temsilcisi ilan etti. Toplumu korkutmaya, sindirmeye dayalı bir tarzları var bunların, başka bir şey değil…"

'OĞLU BİLAL ERDOĞAN'I BURADA KONUMLANDIRMIŞ'

Cumhurbaşkanının sanki belediye başkanı adayıymış gibi her yerde sahaya çıktığını, bunun başkanlık sisteminin çarpıklığını ortaya koyduğunu söyleyen Taş, "Biz burada esasen AKP'nin adayı ile yarışmıyoruz. Cumhurbaşkanının semti burası, burada doğmuş, burada siyaset yapmış, burada sahaya çıkıyor, buraya çok önem veriyor. Hatta oğlu Bilal Erdoğan'ı burada konumlandırmış" ifadesini kullandı.

"Biz burada mahalle meclisleriyle bir demokrasi pratiği yaratmak istiyoruz" diyen Taş, Beyoğlu'nun Tünel'deki binadan yönetilmemesi gerektiğinin altını çizdi:

"Beyoğlu, 45 mahalleden yönetilmeli, oradaki meclislerden. Biz Evrensel gazetesinin okurlarına diyoruz ki, halkın iş, ekmek, özgürlük taleplerini, ‘söz, yetki, karar iktidar halka' şiarıyla Beyoğlu özelinde birleştirmeyi öngörüyoruz. Bütün bu kara propagandaya karşı Kürt kardeşlerimize de, Karadenizlilere de, Alevilere de, tüm kesimlere sesleniyoruz. Biz gerçek bir halkçılığı uygulamak istiyoruz…"