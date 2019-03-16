Yeni Zelanda'daki saldırının videosunu izleten Erdoğan: Cani İstanbul'a gelmiş, bağlantılarını ortaya çıkaracağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ'da düzenlediği mitingde konuştu.

Yeni Zelanda'da düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, saldırganın kendisi ve Türkler için kullandığı ifadeye değindi.

"İstanbul'a geleceğiz camileri yıkacağız diye zırvalamış. Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki katil harekete geçiriliyor" diyen Erdoğan, devamında "Yeni Zelanda nere, Türkiye nere?" diye sordu.

Saldırı anına dair videoyu mitingde bulunan kitleye izleten Erdoğan ayrıca, "Cani İstanbul'a gelmiş, bağlantılarını ortaya çıkartacağız" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sınırlarımızın dibinde kurulmaya çalışılan terör koridoru da bu senaryonun bir parçasıdır. Avrupa'da her gün vatandaşlarımıza yeni saldırıların haberlerini alıyoruz. Bunların derdi Tayyip Erdoğan değil, bunların derdi AK Parti ve MHP ile kurduğumuz Cumhur İttifakı değil. Bunların derdi doğrudan doğruya Türkiye'dir, Türk milletidir. Bunların derdi Rabia'dır Rabia."

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İslam dünyasından kaynaklanan terör…" ifadesine de tepki gösterdi.

"Terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söylemeye yetkili değilsin. Sen önce kendini gözden geçir" diyen Erdoğan, "Sen zaten terörle kol kolasın. Bu millet inşallah CHP'yi senden kurtaracak" görüşünü dile getirdi.