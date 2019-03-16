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16:26 16 Mart 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Fabrikaları satarak domates, tütün alıyoruz

    © AA / Volkan Kaşik
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti iktidarının Türkiye'yi milyarlarca dolar borçlandırdığını iddia ederek "Atalarımız o fabrikaları, tütün, buğday satarak kurdular. Silah fabrikalarını, kağıt fabrikalarını kurdular. Şimdi bu fabrikaları satarak domates alıyoruz, tütün alıyoruz" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında İzmir'in Bergama ilçesini ziyaret etti.

    Seçim çalışmalarını İzmir'de yürüten Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bir ekonomik kriz yaşandığını belirterek üretime vurgu yaptı.

    'VATANDAŞ SOĞAN KUYRUĞUNA SOKULDU'

    Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

    sebze, meyve, tanzim satış, alışveriş
    © REUTERS / Murad Sezer
    Tanzim satışa 14 bin ton ürün sevkiyatı yapıldı, en çok patates satıldı
    "Bir parti düşünün 17 yıl ülkeyi kesintisiz yönetmiş olsun. 17 yıl tek başına, 17 yılda istediği kanunu, genelgeyi çıkarsın istediğini atasın. 17 yılda 82 milyondan vergi toplasın, 17 yılda 70 milyar dolar özelleştirme yapsın, milyarlarca dolar borçlansın. Sonra da vatandaşı soğan kuyruğuna soksun.

    17 yılda AKP'yi iktidara getiren AKP seçmeni kardeşlerimiz saygı duyarız ama Türkiye'nin artık vicdan muhasebesi yapması gerekir. 17 yılda bizim babalarımızın kurduğu fabrikaları sattılar, 500 milyar liralık borcun altına girdi. Neden çocuklar yatağa aç giriyor. Neden bir yılda 1 milyonu aşkın insan işsiz kaldı?

    İşsizliği bilir mi onlar, bir annenin çocuğunun karnını doyuramaması ne demektir. Acaba Saray'da oturunlar bunun ne demek olduğunu biliyor mu? Adam Meclis'in kapısında kendisini işsizim diye yakıyor, kendisini asıyor tık var mı yok.

    'BU SORUNU AŞMAK HEPİMİZİN SORUNU'

    Dert hepimizin derdi. Dolayısıyla bu sorunu aşmak hepimizin sorunu. Birlikte mücadele edeceğiz, demokratik yollardan mücadele edeceğiz. İşsizlik nasıl sonlanır. Üreteceksiniz. Bunun başka yolu yok. Bizim atalarımız o fabrikaları, tütün, buğday satarak kurdular. Silah fabrikalarını, kağıt fabrikalarını kurdular. Şimdi bu fabrikaları satarak domates alıyoruz, tütün alıyoruz.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Ali Atmaca
    Kılıçdaroğlu: Üniversitede tanzim satış noktası açılmış, Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi?
    Dünyayı tersine döndürdüler. Batının egemen güçleri Türkiye'nin 82 milyonluk nüfusunu kim doyuracak kavgasında. Hem borçlandırıyorum, hem ürün satıyorum hem de üzerine faiz alıyorum diyor.Son 16 yılda Türkiye Cumhuriyeti Londra'daki bir avuç tefeciye 149 milyar faiz ödedi. Kim ödedi biz ödedik. Faizler yükseldi niye yakayı ele verdiniz.

    Vatan hepimizin, bayrak hepimizin. Bayrağımızın altında şerefimizle yaşamak isteriz. Birilerine el avuç açmak istemeyiz. Çiftçi ürettiğinin karşılığını alamıyor. Patatesi, eti, domatesi sıfır vergiyle getiriyorlar. Sonra köylüye dönüp neden zam yaptın diye soruyor. Elektriğe, suya, doğalgaza, ilaca zam yapan sensin e onları da vergisiz ver bak bakalım nasıl oluyor. Esnafı da suçluyorlar. Esnafın ne günahı var? Suç varsa yargılarsın ama başta birileri kalkıp esnafı, çiftçiyi terörist ilan eder mi?

    'PKK'NIN SALDIRDIĞI GENEL BAŞKAN KİMDİ?'

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Soylu: Kılıçdaroğlu, Esenyurt'ta belediye meclis üyelerinin büyük bir bölümünü HDP-PKK iltisaklı olarak koyuyor
    PKK'nın saldırdığı genel başkan kimdi? Silahlı saldırıya uğrayan kimdi? Nasıl oluyor da bütün bu iftiraları atıyorlar. Milliyetçilik demek el aleme avuç açmamak demektir, üretmek demektir.

    Milliyetçilik demek silah fabrikasını satmamak demektir. Dünyanın neresinde olmuştur bu. Kendi fabrikasını götürüp Katar ordusuna satsın. Bunun neresi Milliyetçilik.

    Kavgadan bıktık, huzurlu bir Türkiye istiyoruz. Her evde huzurun olmasını istiyoruz. Yeni dertler ekleniyor. Bakın Yeni Zelanda'da Cuma namazına giden 49 Müslüman acımasızca katledildi. Kınıyorum. Barışı ve huzuru sağlamak zorundayız."

    Etiketler:
    terör, aday, belediye, yerel seçim, PKK, AK Parti, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Bergama, İzmir, Türkiye
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