Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Yavaş çağrısı: Adamda her türlü yolsuzluk var, çık adayının karıştığı işleri izah et

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün Çatalca 75 bine yaklaşan nüfusuyla önemli bir kültürdür. Açılışın yaptığımız otoyolla Çatalca İstanbul'un merkezine her gün biraz daha yaklaşmaktadır. Çatalca çevreyolunu da bu yıl sizlerin hizmetine sunacağız. İlçemizin turizmini geliştirmek için bu bölgede her türlü doğa sporunu teşvik edecek düzenlemeler yapacağız. Artık ilçe merkezinin içinde kalan küçük sanayi sitesini kaldırıp, daha geniş bir alanda modern bir sanayi tesisi kuracağız. Çatalca'yı geleceğe taşıyacak tüm projelerimiz hazır. İlçemizi şaha kaldıracağız.

ANKARA'DA YOLSUZLUKLAR İÇİNDE ADAY BULMUŞLAR

İstanbul'a getirdiğimiz hizmetleri anlatsam günler yetmez. Projeler hazır. Ben zaten İstanbul'u çok işi biliyorum. İstanbul'u o CHP zihniyetinden, çöp dağlarından, susuzluktan kurtardık. CHP çöp, çukur, çamur demektir. Yolsuzluk, yokluk, yasaklar demektir. Şimdi Ankara'da yolsuzluklar içinde bulunun aday bulmuşlar. Adamda her türlü yolsuzluk var. Hesabını veremiyor şu anda. Bay Kemal çık adayının karşılıksız senetle dolaştığını sen izah et. Şimdi kaçıyorlar, arkadaşlarımız da onları kovalıyor.

KİMİN İNANCINA, GİYİMİNE KUŞAMINA KARIŞTIK?

Soruyorum size biz bugüne kadar İstanbul'a ve Türkiye'ye eser kazandırmaktan bir şey yaptık mı? Kimin inancına karıştık? Kimin giyimine kuşamına karıştık? Hak ve özgürlük açılımlarını biz hayata geçirdik. Kim varsa bu ülkede biz yaratılanı yaradandan ötürü sevdik. Türkiye'yi 17 yılda kat be kat biz büyüttük. Biz zenginleştirdik. Bizim amacımız ülkemizin kazanımlarını daha ileriye taşımak. İstikrar ve güven iklimini tekrar tesis ederek 2023 hedeflerine ulaşacağız. İstanbul her mücadelemde yanımda oldu.

ÖNCE SEN KENDİNİ BİR TEST ET

Yeni Zelanda'da yaşananları gördünüz değil mi? Avustralyalı bir senatör bir edepsizlik yaptı. O edepsizliğin bir benzerini de ana muhalefetin başındaki zat yaptı. Hale bak! Avustralya'daki dinsiz midir nedir bilmem. O bu ifadeleri kullandı. Bay Kemal sen Müslümansan terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin? Önce sen kendini bir test et. Adamın söylediği ortada İslam dünyası kendisine bir bakmalı diyor. Bir Müslüman bunu Müslümanlara nasıl yakıştırır? Bunu söyleyemezsin. Bunu söylediğin zaman biz burada gürleriz. Senin bir defa vatanseverliğin diye bir şey yok. Sen bu ülkede teröristlerle birliktesin. 4'lü bir çete beraber yürüyorlar.

Gezicidir bu Bay Kemal biliyorsunuz. Otobüsleri yaktılar, İstiklal Caddesi'nde esnaflarımızın camlarını indirdiler. Benzinler döktüler.