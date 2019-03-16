O Ses Türkiye birincisi Üngür gözaltına alındı, gerekçe 'terör örgütü propagandası'

TV8'de yayınlanan ses yarışmasında birinci olan şarkıcı 34 yaşındaki Üngür, 'sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı' iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Üngür'ü evinde gözaltına aldı. Üngür, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.
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Operasyon düzenleyen ekipler, Üngür'ü, evinde gözaltına alırken Üngür, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.
Üngür, şampiyonluk olduktan sonra yaptığı konuşmada, "Bu birinciliği kadınlara, annelere ve şiddet mağduru kadınlara armağan ediyorum" demişti.
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