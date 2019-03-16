Bahçeli: Yoksulluk giderilir, ancak vatan elden giderse bunun dönüşü yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Unutmayınız, yoksulluk giderilir. Yolsuzluklar önlenir. Yağmacıdan hesap sorulur. Mesele yalnızca 'Az kazandım, çok yedim' meselesi değildir. Mesele yalnızca aç kaldım, tok gezdim meselesi değildir. Bunlar günü geldiğinde çabucak çözülür. Ancak vatan elden giderse, bunun dönüşü yoktur" dedi.

© AA / Erçin Top Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Bahçeli, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, ilk kez oy verecek gençlere çağrıda bulundu. Bahçeli, "Ya zulme, istismara, adaletsizliğe ve alçaklığa göz yumarak zillete tamam diyeceksiniz ya da Cumhur İttifakı ile birleşip kendinize yeni bir sayfa açacaksınız." dedi.

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın korkaklara karşı cesurların, ahlaksızlığa karşı namus timsallerinin ittifakı olduğunu, CHP ve İYİ Parti'ye oy verenlerin de bu ittifaka katılmasını istedi. "Türk ve Türkiye'ye karşı olanlara, fitneye, Kandil'e, Pensilvanya'ya, Washington'a, Brüksel'e karşı Cumhur İttifakı" diye konuşan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Daha önce de söylemiştim yine söyleyeceğim çünkü bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Olaylar nasıl gelişirse gelişsin dayatmalar ne boyut alırsa alsın, burada huzurunuzda dosta ve düşmana tekrar ediyorum, verilecek toprağımız yoktur, terk edilecek ilimiz yoktur, çizilecek sınırımız yoktur, vazgeçilecek insanımız asla ve asla yoktur. Ayrılıkta hayır yoktur, çatışmada sonuç yoktur, bölünmede huzur yoktur. Gün kucaklaşma günüdür."

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın bir tas çorbaya muhtaç olanların, şehit evladının arkasından 'Vatan sağ olsun' diyerek gözyaşlarını yüreğine akıtanların ittifakı olduğunu aktardı. Zalimlere boyun eğmeyeceklerini, hainlere teslim olmayacaklarını, bekayı yıkmak isteyenlere taviz ve izin vermeyeceklerini dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti: "Unutmayınız, yoksulluk giderilir. Yolsuzluklar önlenir. Yağmacıdan hesap sorulur. Mesele yalnızca 'Az kazandım, çok yedim' meselesi değildir. Mesele yalnızca aç kaldım, tok gezdim meselesi değildir. Bunlar günü geldiğinde çabucak çözülür. Ancak vatan elden giderse, bunun dönüşü yoktur. Millet bölünürse, bunun tamiri mümkün değildir. Bu nedenle beka diyoruz, bu nedenle 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine müzahir mahalli idareler yönetiminin tezahür etmesini amaçlıyor ve arzuluyoruz."