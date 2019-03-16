Erdoğan: 31 Mart'ın ardından 4.5 yıllık kesintisiz icraat dönemi olacak

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

— Bu süreçte yolunu kaybeden, yoldan çıkanlar da olmuştur. Kendine başka yol arayanlara yapacak bir şeyimiz yoktur. Umudu zedelenen kardeşlerimizin sesine kulak verdik. Milletimizin bize verdiği mesajları gözardı etmedik. Yeri geldi bakanlarımızı milletvekillerimizi belediye başkanlarımızı değiştirdik. Biz milletle inatlaşmaya değil, millete hizmet etmeye geldiğimizi asla unutmadık.

— İnşallah 31 Mart'ın ardından 4.5 yıllık kesintisiz icraat dönemi olacak.

— Zeytinburnu ezanına bayrağına geleceğine sahip çıkıyor musunuz?

— Dünya Kadınlar Günü için Taksim'e çıkıyorlar. İstanbul Valisi'ne sordum, bunların müracaatı var mı, yok. Türkiye bir hukuk devletidir, kamu düzeni denen bir şey var. En hareketli yer olan İstiklal Caddesi'nde siz bunu yapamazsınız. Bu ülke yol geçen hanı değil kanuna uygun yapacaksın.

— (CHP'nin Zeytinburnu adayı Emecan'a) 'Erdoğan en çok beni severdi' demiş. Ya ne alakası var? O zaman ANAP'lıydı şimdi CHP'li. Bunlar bukalemun gibi. Duruş lazım, duruş.

— Akşam çayları demleyeceksiniz, beylere ve çocuklara ikram edeceksiniz, bizlere de dua edeceksiniz.

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