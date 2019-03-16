Bakan Turhan: Güneydoğu'daki belediyelerde himmetler Pensilvanya'ya, haraçlar Kandil'e gidecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Güneydoğu'daki belediyelerde belediyelerin gelirlerini Kandil'e haraç diye gönderdiler. FETÖ örgütü de bunların arasında. Büyükşehirlerde diyorlar ki 'Sizi biz seçeriz, bizim sayemizde geleceksiniz. Benim haracımı, benim himmetimi vereceksin.' Himmetler Pensilvanya'ya, haraçlar Kandil'e gidecek" dedi.

Bakan Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirilen AK Parti mitinginde, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zalimlerin hedefinde olduğunu söyledi.

Alandaki vatandaşlara, "Ona sahip çıkacak mısın 31 Mart'ta, onun alnını, başını dik tutacak mısın? Diklenmeyen, dik duran, vakur, milletinin onurunu, şahsiyetini, kimliğini, aslını, asaletini ayakta tutan bir lidere sahip çıkacak mısın?" şeklinde seslenen Turhan, şöyle konuştu: "Bugün Türkiye'de ittifaklar oluştu. Cumhur İttifakı var. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti, Cumhur İttifakı'nı kurdu. Bu ittifak aslında 2016'da Yenikapı'da kuruldu. Milli birlik ve beraberlik ittifakı. Karşıda ise bu ülkenin evlatlarını öldüren, güvenlik güçlerini öldüren, terör örgütünün uzantılarıyla ittifak kurdular ve belediyelerde encümenlerin içerisine ajanlarını sokuyorlar. Güneydoğu'daki belediyelerde belediyelerin gelirlerini Kandil'e haraç diye gönderdiler. FETÖ örgütü de bunların arasında. Büyükşehirlerde diyorlar ki 'Sizi biz seçeriz, bizim sayemizde geleceksiniz. Benim haracımı, benim himmetimi vereceksin.' Himmetler Pensilvanya'ya, haraçlar Kandil'e gidecek."