Erdoğan'dan Avrupa'ya: Üyelik müzakerelerini durdursanız ne yazar? Keşke öyle bir karar alsalar

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

— 81 vilayete kurduğumuz gönül köprülerine tahammül edemiyorlar. Eş başkanlar bize kızıyor, mitinglerimize saldırıyorlar.

— Taşıma, bindirilmiş kıta diyerek, kömürcü, makarnacı diyerek miting meydanlarına koşan onbinlere hakaret ediyor.

— Sordular, 'Aşk nedir?' Dedim ki 'Aşk, kişinin sevdiğinde yok olmasıdır'. Eğer sevdiğinde yok olabiliyorsan aşıksın. Yoksa değil. Bizim bu muhabbetimizin sırrına bunlar eremez.

— Milletimizi gönülden seviyoruz. Her karışı şehit kanlarıyla mühürlenmiş vatanı aşkla seviyoruz.

— Genç kuşaklar yaşadıkları ülkenin nasıl kurulduğunu yıl dönümleri münasebetiyle daha iyi anlarlar.

— Gazi'nin ve silah arkadaşlarının imkansızlıklara rağmen zafere nasıl ulaştıklarını bir kez daha zihnimize nakşedeceğiz.

— Terör örgütünün temsilcileri ülkemizde hala bir şeyler estirmenin gayreti peşinde.

— Bunlar dörtlü çete, bölücü terör örgütünün heykelini dikmek isteyenlerle aynı safta birleşiyorlar.

— Ülkemizde savaş çığırtkanlığı yapanların gidecekleri yer belli. Bedelini ödeyecekler bunun takibini adım adım yaparız.

— 31 Mart aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'na da bir cevap olacaktır. Hangi kararı alırsa alsın bunun bir kıymeti harbiyesi yok. Neymiş üyelik müzakerelerini durduracaklarmış. Durdursanız ne yazar durdurmasanız ye yazar? Ah keşke öyle bir karar alsalar, ama öyle bir karar veremezler veremezler.

— Bir Türkiye var, ikinci bir Türkiye yok. Bakın Yeni Zelanda'da 49 kişi, 49 Müslüman öldürülüyor, hedefte neresi var? Türkiye var, bir de bu kardeşiniz var.

— Bizim bir şeye ihtiyacımız var, Rabia.

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