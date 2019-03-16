İmamoğlu, Yeni Zelanda'da yaşamını yitirenler için mevlit okutacak

Odatv'nin haberine göre İmamoğlu, bu kararını Ümraniye mitinginde öncesinde halka açıkladı.
Dün Yeni Zelanda'da Cuma namazı saatinde iki camiye yapılan saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmişti.
CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki cami saldırısında hayatını kaybedenler için yarın akşam Eyüp Sultan'da mevlit okutacak.
Odatv'nin haberine göre İmamoğlu, bu kararını Ümraniye mitinginde öncesinde halka açıkladı.
Dün Yeni Zelanda'da Cuma namazı saatinde iki camiye yapılan saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)