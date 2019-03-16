Bilal Erdoğan: Düşünün, bu seçimlerde kim güçlenirse New York Times sevinir?

'BAZI ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİMİZİ TERÖRE DAYANAN İTTİFAKA SOKTULAR'
Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde Fatma Şahin ile Mehmet Sarı'nın hizmetleriyle Nizip için yeni bir hizmet döneminin başlayacağını anlatan Erdoğan, seçime ittifakla gidildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Bugün burada Cumhur İttifakı var. Maalesef bazı ülkücü kardeşlerimizi bulundukları yerden koparmak suretiyle sırtını teröre dayayan ittifaka soktular. Bir tarafta 15 Temmuz'a dayanan ittifak, birbiriyle zaten fikri olarak yakın olan ittifak, diğer tarafta ise neden ve nasıl kurulduğunu kimsenin anlatamayacağı bir ittifak. Bugün adına Millet İttifakı dedikleri zillet ittifakına oy veren kardeşlerimize de haksızlık ettiler. Kime oy verdiğini bilmeden oy kullanıyorlar. HDP'nin genel başkan yardımcısı 'Seçildikleri zaman bizim oylarımızla seçildiklerini bilecekler.' diyor, tehdit ediyor. Nasıl bir ittifak bu? Seçildikten sonra nasıl işleyecek bu yöntem? Birbirine düşecekler. Aldıkları belediyelerde huzursuzluk hakim olacak, istikrarsızlık hakim olacak. Birbiriyle kavgaya tutuşacaklar. Ama bu tarafta da Cumhur İttifakı, 15 Temmuz'da temeli atılmış, milli menfaatler uğruna oluşturulmuş sistem. Önümüzde de bu iki seçenek arasında çok net bir tercih var. Bir tarafta siyaseten onurlu bir duruş sergileyen ittifak, bir tarafta da kapalı kapılar ardında neyin pazarlığının yapıldığı belli olmayan bir ittifak".
'HERKES RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN BELEDİYECİLİĞİNİ TAKLİT ETMEYE ÇALIŞIYOR'
Erdoğan, o günden bu yana herkesin Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı belediyeciliği taklit etmeye çalıştığını aktararak, konuşmasına şöyle devam etti:
"AK Parti'nin belediyecilik anlayışı hep böyle yükseldi. O yüzden gönül belediyeciliği diyoruz. Bir tarafta belediyeciliği millet için yapanlar var, bir tarafta da belediyeciliği çıkarları için, ipi dışarı olan yurt dışındaki ağaları, patronları için yapanlar var. 15 Temmuz'un planlayıcısı nerede? Amerika'da. Kimin himayesinde? Amerika'nın. Şimdi 15 Temmuz'u başaramayanlar, bu ittifakları planladılar. Bu ittifak başka türlü hayata geçebilir miydi? Bir tarafta milliyetçi bir parti, bir tarafta bölücü bir parti, bir tarafta İslamcı bir parti, diğer tarafta da İslam karşıtı bir parti. Şimdi biz bunlara İslam karşıtı parti dedik ya hemen inkar ederler. Milletin ezanıyla alay eden bir zihniyet, nedir Allah'ınızı severseniz?"
'BU ZİHNİYET, EZANI YASAKLAYAN ZİHNİYET'
'KİM GÜÇLENİRSE NEW YORK TİMES SEVİNİR?'
Bilal Erdoğan, "Allah aşkına düşünün, bu seçimlerde kim güçlenirse New York Times sevinir, Amerika mutlu olur? Bu seçimlerde kim zayıflarsa dünyadaki İslam düşmanları mutlu olur? O yüzden bizim çok güçlü olmamız, Cumhurbaşkanımızın başını eğdirecek bir şey yapmamamız lazım" dedi.
31 Mart seçimlerinin önemine işaret eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın yüzünü güldürmeliyiz bu seçimlerde. Kime karşı? Tüm küffara karşı" diye konuştu.
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