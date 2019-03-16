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23:38 16 Mart 2019
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    Bilal Erdoğan

    Bilal Erdoğan: Düşünün, bu seçimlerde kim güçlenirse New York Times sevinir?

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    Bilal Erdoğan, "HDP'nin genel başkan yardımcısı, 'Seçildikleri zaman bizim oylarımızla seçildiklerini bilecekler.' diyor, tehdit ediyor. Nasıl bir ittifak bu? Seçildikten sonra nasıl işleyecek bu yöntem? Birbirine düşecekler. Aldıkları belediyelerde huzursuzluk hakim olacak, istikrarsızlık hakim olacak. Birbiriyle kavgaya tutuşacaklar" dedi.

    Sezai Temelli
    © Fotoğraf : DHA
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    Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, 4.5 yıl seçimin olmadığı bir döneme girildiğini söyledi.

    'BAZI ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİMİZİ TERÖRE DAYANAN İTTİFAKA SOKTULAR'

    Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde Fatma Şahin ile Mehmet Sarı'nın hizmetleriyle Nizip için yeni bir hizmet döneminin başlayacağını anlatan Erdoğan, seçime ittifakla gidildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

    "Bugün burada Cumhur İttifakı var. Maalesef bazı ülkücü kardeşlerimizi bulundukları yerden koparmak suretiyle sırtını teröre dayayan ittifaka soktular. Bir tarafta 15 Temmuz'a dayanan ittifak, birbiriyle zaten fikri olarak yakın olan ittifak, diğer tarafta ise neden ve nasıl kurulduğunu kimsenin anlatamayacağı bir ittifak. Bugün adına Millet İttifakı dedikleri zillet ittifakına oy veren kardeşlerimize de haksızlık ettiler. Kime oy verdiğini bilmeden oy kullanıyorlar. HDP'nin genel başkan yardımcısı 'Seçildikleri zaman bizim oylarımızla seçildiklerini bilecekler.' diyor, tehdit ediyor. Nasıl bir ittifak bu? Seçildikten sonra nasıl işleyecek bu yöntem? Birbirine düşecekler. Aldıkları belediyelerde huzursuzluk hakim olacak, istikrarsızlık hakim olacak. Birbiriyle kavgaya tutuşacaklar. Ama bu tarafta da Cumhur İttifakı, 15 Temmuz'da temeli atılmış, milli menfaatler uğruna oluşturulmuş sistem. Önümüzde de bu iki seçenek arasında çok net bir tercih var. Bir tarafta siyaseten onurlu bir duruş sergileyen ittifak, bir tarafta da kapalı kapılar ardında neyin pazarlığının yapıldığı belli olmayan bir ittifak".

    'HERKES RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN BELEDİYECİLİĞİNİ TAKLİT ETMEYE ÇALIŞIYOR'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Elif Öztürk
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    Belediyecilik konusunda "gönül belediyeciliği"ni benimseyen işin, AK Parti tarafından yıllardır başarıyla yerine getirildiğini anlatan Erdoğan, 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla beraber Türkiye'de belediyecilik konusunda yeni bir döneme girildiğini vurguladı.

    Erdoğan, o günden bu yana herkesin Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı belediyeciliği taklit etmeye çalıştığını aktararak, konuşmasına şöyle devam etti:

    "AK Parti'nin belediyecilik anlayışı hep böyle yükseldi. O yüzden gönül belediyeciliği diyoruz. Bir tarafta belediyeciliği millet için yapanlar var, bir tarafta da belediyeciliği çıkarları için, ipi dışarı olan yurt dışındaki ağaları, patronları için yapanlar var. 15 Temmuz'un planlayıcısı nerede? Amerika'da. Kimin himayesinde? Amerika'nın. Şimdi 15 Temmuz'u başaramayanlar, bu ittifakları planladılar. Bu ittifak başka türlü hayata geçebilir miydi? Bir tarafta milliyetçi bir parti, bir tarafta bölücü bir parti, bir tarafta İslamcı bir parti, diğer tarafta da İslam karşıtı bir parti. Şimdi biz bunlara İslam karşıtı parti dedik ya hemen inkar ederler. Milletin ezanıyla alay eden bir zihniyet, nedir Allah'ınızı severseniz?"

    'BU ZİHNİYET, EZANI YASAKLAYAN ZİHNİYET'

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    © REUTERS /
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    "Bu zihniyet, bu memlekette ezanı yasaklayan zihniyet." diyen Erdoğan, "Çevrenizdekilere oy verdiklerinde nereye gittiğini anlatın. Ezanı ıslıklayan, alay eden zihniyet, camileri ahıra çeviren zihniyet halen o partinin içinde can bulmaya çalışıyor. Bugün Yeni Zelanda'daki terör hadisesi için 'İslam dünyasında çıkan terör eylemleri' falan dedi. Hey gidi… Yeni Zelanda'da İslam karşıtı terör eylemleri yapılıyor, Amerikan Başkanı terör diyemedi, Vatikan buna terör diyemedi, New York Times Gazetesi buna terör diyemedi. Diyemiyorlar, diyemezler. Niye? Kafa aynı da ondan" ifadelerini kullandı.

    'KİM GÜÇLENİRSE NEW YORK TİMES SEVİNİR?'

    Bilal Erdoğan, "Allah aşkına düşünün, bu seçimlerde kim güçlenirse New York Times sevinir, Amerika mutlu olur? Bu seçimlerde kim zayıflarsa dünyadaki İslam düşmanları mutlu olur? O yüzden bizim çok güçlü olmamız, Cumhurbaşkanımızın başını eğdirecek bir şey yapmamamız lazım" dedi.

    31 Mart seçimlerinin önemine işaret eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın yüzünü güldürmeliyiz bu seçimlerde. Kime karşı? Tüm küffara karşı" diye konuştu.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), HDP, AK Parti, Sezai Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, ABD, Türkiye
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