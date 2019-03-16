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23:38 16 Mart 2019
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    Ayasofya Müzesi önünde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) mensupları ve vatandaşlar, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını protesto etti.

    Ayasofya önünde Yeni Zelanda'da ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Türkiye
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    Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarına tepki gösteren gruplar Ayasofya Meydanı'nda toplandı. Meydanda toplananlar pankart ve sloganlarla saldırıyı protesto etti. Saat 14.53'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

    Ekrem İmamoğlu
    İHA
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    Yeni Zelanda'daki cami katliamında ölenler için Ayasofya önünde gıyabi cenaze namazı kılındı. Daha sonra basın açıklamaları yapıldı. Alperen Ocakları ve toplanan diğer grupların temsilcileri açıklamaların ardından buradan ayrıldı. Çeşitli STK mensupları ve vatandaşlar, Ayasofya önünde Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırıyı protesto etmek için toplandı.

    'İstikbal İslamındır' pankartı açan grup, çeşitli sloganlar atarak sık sık tekbir getirdi. Saldırıda hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından, grup adına konuşan Anadolu Akıncıları Derneği sözcüsü Hasret Yıldırım, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen katliamı 'haçlı terör saldırısı' olarak nitelendirdi.

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    Yıldırım, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyerek, saldırıyı gerçekleştiren saldırganın yayınladığı manifestoda Türkiye ve Ayasofya ile ilgili yazdıklarını aktardı. Teröristin saldırıyı gerçekleştirdiği silahta da, Müslüman ve Türklere kin kusan ifadelerin yer aldığına işaret eden Yıldırım, saldırganın İslam düşmanlığı noktasındaki bütün motivasyonunu, Türkiye'nin misyonuna karşı olmakta bulduğunu ve adeta Türkiye'yi hedef alıyormuş kastıyla orada cuma namazı kılan Müslümanlara saldırdığını ifade etti.

    Yıldırım, Türkiye'deki medyanın ise 'orada ölen ya da yaralanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var mı, yok mu?' derdine düştüğünü ileri sürerek eleştirdi ve Ayasofya'nın ibadete açılması gerektiğini sözlerine ekledi.

    'DÜNYA ARTIK İSLAMOFOBİK VE FAŞİST TERÖRİZME DUR DEMELİDİR'

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    Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Nail Gün ise her zaman zulmün karşısında dik durduklarını ve durmaya devam edeceklerini belirterek, "Müslüman Türk milleti her daim mazlumların sesi olmaya ve zalimlere karşı set olmaya devam edecektir. Yeni Zelanda'daki terör saldırısını lanetliyoruz. İvedilikle Türk-İslam birliğini kurup, Ayasofya'yı açmamız lazım. Batı, 1453'ün ve 1071'in intikamını unutmadı." diye konuştu.

    Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Sekreteri Muhammed Sinan Özhüsrev de, Yeni Zelanda'daki camide ibadet yapan Müslümanlara yönelik yapılan saldırının ırkçı ve faşist bir saldırı olduğunu vurguladı. Özhüsrev, şunları kaydetti: "Dünyanın neresinde olursa olsun, doğusuyla, batısıyla Müslüman kardeşlerimizin inanç hürriyeti, bizim hürriyetimiz, mukaddesatları bizim mukaddesatımızdır. Dünya artık İslamofobik ve faşist terörizme 'dur' demelidir. Bu kutuplaşma ve nefret dolu adımlar bir an önce durdurulmazsa önü alınamaz bir hal alacak. Dünya üzerindeki hiçbir güç, hiçbir terörist Müslümanların yeniden uyanış ve şahlanışını engelleyemeyecektir. Bilinmelidir ki, herkes yalnız bıraksa da, biz Müslüman kardeşlerimizi yalnız bırakmayacak, kendi kaderine terk etmeyeceğiz."

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