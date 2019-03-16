Erdoğan'dan Halepçe mesajı: Kürt kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum

Erdoğan, Twitter'da, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Halepçe kentinde gerçekleştirilen kimyasal saldırının 31. yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajında, "31 yıl önce Halepçe'de binlerce sivilin kimyasal saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin vicdanlarda açtığı yara bugün de tazeliğini korumaktadır. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.
31 yıl önce Halepçe'de binlerce sivilin kimyasal saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin vicdanlarda açtığı yara bugün de tazeliğini korumaktadır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) March 16, 2019
İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
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