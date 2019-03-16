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01:00 17 Mart 2019
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

    Kalın: Hristiyan terörizmi tabiri İslam terörizmi tabiri kadar yanlıştır

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İslam terörizmi tabiri ne kadar yanlışsa, adı Müslüman olan birileri çıkıp terör eylemi yaptığında bunu İslam'a ve Müslümanlara mal etmek nasıl yanlışsa, adı, ideolojisi, rengi Hristiyan veya Yahudi olan biri terör eylemi yaptığında bunu bütün Hristiyanlara veyahut da Yahudilere mal etmek doğru olmaz" dedi.

    İbrahim Kalın
    © AA / Gökhan Balcı
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    Kalın, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Asım'ın Nesli Gençlik Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında "Barbar Modern Medeni" kitabının söyleşisinde, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik saldırıyı kınadı.

    'SALDIRI KİLİSEYE YÖNELİK OLSA DÜNYA DAHA FARKLI TEPKİLER VERİRDİ'

    Saldırı Müslümanlara değil de bir kilise veya havrada Hristiyanlara yönelik olsa dünyanın daha farklı tepkiler vereceğini belirten Kalın, "Ancak burada dikkat etmemiz gereken başka bir konu da bazen bu tarz saldırılar olduğunda, bu saldırıları yapanlar Hristiyansa 'Biz neden Hristiyan terörizmi demiyoruz?', yapan Yahudi ise 'Neden Yahudi terörizmi ifadelerini kullanmıyoruz' gibi birtakım duygusal tepkilerin verildiğini görüyoruz" diye konuştu.

    'İSTEDİKLERİ, HERKESİN KAVGAYA TUTUŞMASI'

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    © REUTERS /
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    Hukuk literatüründeki "Sui misal emsal olmaz" sözünü hatırlatan Kalın, şöyle devam etti:

    "İslam terörizmi tabiri ne kadar yanlışsa, adı Müslüman olan birileri çıkıp terör eylemi yaptığında bunu İslam'a ve Müslümanlara mal etmek nasıl yanlışsa, adı, ideolojisi, rengi Hristiyan veya Yahudi olan biri terör eylemi yaptığında bunu bütün Hristiyanlara veyahut da Yahudilere mal etmek doğru olmaz. 'Hristiyan terörizmi' tabiri 'İslam terörizmi' tabiri kadar yanlıştır ve bu tuzağa bizim düşmememiz gerekir. Aslında bu terör eylemlerini yapan kişilerin tam da istediği budur. Zaten bugün bu tarz ikili bir yapıyla karşı karşıyayız. Bir tarafta DEAŞ terör örgütü var, El Kaide gibi terör örgütleri var. İslam'ın ismini ve şiarını kullanan bu terör örgütleri var. Bunların karşısında başka dinlerin başka isimlerini ve şiarlarını kullanan terör örgütleri var. Zaten istedikleri herkesin bu kavgaya tutuşması ve buradan küresel bir çatışma ortamının, savaşın yeniden alevlendirilmesi. Bizim bu tuzağa düşmememiz son derece önemli".

    Etiketler:
    Saldırı, Katliam, El Kaide, IŞİD, DEAŞ, Cumhurbaşkanlığı, İbrahim Kalın, Yeni Zelanda, Türkiye
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