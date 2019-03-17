Özhaseki: Kamuda yavaşlık olmaz, uçak gibi çalışacağız

Anadolu'da, 3 bin, 5 bin nüfuslu ilçelerin, belediye başkan adaylarının proje yazdığını söyleyen Özhaseki, "İnsanlara diyorlar ki, 'Bizi seçerseniz, 5 yıl boyunca bunları yapacağız', ya sizde söyleyin hadi, yok 'yavaş yavaş' diyor. Ya ne yavaşı kardeşim, bizim ilçelerle birlikte neredeyse 5 bin tane projemiz var. Yavaşlık evde olur. Yorulur eve gidersiniz, pijamayı giyip, çay içip oturursunuz. Yavaş yavaş orada vakit geçirirsiniz eyvallah ama kamuda yavaşlık olmaz, uçak gibi çalışacağız, hızlı çalışacağız" ifadelerini kullandı.
'BU KADAR KİRLİ BİR İŞ GÖRMEDİM'
Sahte senet konusunda kendisinin suçlandığını anlatan Özhaseki, "Avukatları çağırdım. Dosyaları önlerine koydum, 'Çalışın, bende göreyim' dedim. Emin olun, gördüğüm manzara şu, yıllarca ticaret yaptım, hukuk tahsilim var ancak bu kadar kirli bir iş görmedim. Soru, soru içerisinde, bunlara cevap vermesi gereken adam, bugün basın bülteni yayınlıyor, hiçbir soruya cevap vermiyor" şeklinde konuştu.
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