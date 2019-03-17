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11:48 17 Mart 2019
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    Mustafa Sarıgül

    DSP'nin Şişli Adayı Sarıgül: Şişli Belediyesi'ni kadınlar yönetecek

    © AA / Volkan Bayraktar
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (691)
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    31 Mart yerel seçimi öncesi DSP'nin Şişli Belediye Başkanı Adayı Mustafa Sarıgül, seçim çalışmalarını anlattı. Şişli için seçim çalışmalarına 4 yıl önceden başladığını belirten Sarıgül, 60 bin seçmenle birebir görüştüğünü söyledi. Sarıgül, "Şişlili yurttaşlarımın büyük özlemini görüyorum" dedi.

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    Sözcü'den Hande Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Mustafa Sarıgül'ün açıklamaları şöyle:

    Bugün itibarıyla kaç gündür Şişli sokaklarındasınız?

    — 48 aydır sokaktayız. Ekipte görevli 600 arkadaşımız var. Bir arkadaşımızın görevi 100 seçmenle ilgilenmek. 60 bin seçmenle birebir görüşüyoruz. şu ana kadar 5 bin 400'ün üzerinde ev toplantısı yaptım. Ortalama her ev toplantısına 20 yurttaş katıldı. 100 bin yurttaşımızı da birebir evinde ziyaret ettim. Ofise, eve gelen heyetlere baktığımızda 16 bin 718 kişiyi de ofisimde ve evimizde ağırladım. Bu sohbetlerde Şişlili yurttaşlarımın büyük özlemini görüyorum. Onlar da Şişli'nin enerjisinin yeniden gelmesini istiyorlar. Emekliler, engelliler, çocuklar bizi bekliyor.

    Sizden talepleri neler?

    — Emekliler Edirne Selimiye Cami'ni görmek istiyor, Çanakkale'ye, Ankara'ya Atamıza gitmek istiyor. Geçmişte bunları zaten yapmıştık. Yine yapacağız. Bütün çocuklarımız okullarda mutlu olmak istiyorlar. Yazın hayatı boyunca tatile gitmemiş çocukları tatile götürürdük. Engellilerimizi özel olarak tatile götürürdük. Projelerimizden bir tanesi de tam teşekküllü engelli rehabilitasyon merkezi…

    'SEÇİMLE İLGİLİ HİÇBİR ENDİŞEMİZ YOK'

    Birkaç anket şirketi önde olduğunuzu açıkladı. Sizin oy hedefiniz nedir? Birçok proje açıkladınız başlıcaları neler?

    — Zaten meydanlara çıktığımızda, vatandaşı gördüğünüzde anketlerin doğru olduğu gündeme geliyor. Seçimle ilgili bizim hiçbir endişemiz yok. Yurttaşların özlemi, heyecanı büyük. 31 Mart akşamı çok büyük bir oranla Şişlili yurttaşlara hizmet etme olanağına yeniden kavuşacağız.

    Mustafa Sarıgül
    © Fotoğraf : İHA
    Sarıgül 'manşet projesini' açıkladı
    — Hayvan rehabilitasyon merkezi açacağız. İçinde oteli de olacak. Her mahalleye Alzheimer evleri açacağız. Yine mahallelerde sevgi evleri, emekli evleri açacağız. Bütün üniversite öğrencilerimiz artık sınavlara hazırlanmak için özel derslere gitmeyecekler. Bu olanakları biz sağlayacağız. Ücretsiz e-dershane hizmetini başlatacağım.

    — Abdi İpekçi Açık Hava Sanat Galerileri geliyor. Sanatçılarımızın eserleri yurttaşlarla buluşacak. Kültür sanat ön planda olacak. Marka caddeler projemiz hayata geçecek. Şişli'nin caddelerinde yürümek muazzam bir keyif olacak.

    — Büyük Cumhuriyet Bayramı yürüyüşlerini başlatıyoruz. Atatürk diyor ki "Cumhuriyetimizi her sene görkemli bir şekilde kutlayın." Biz de Cumhuriyetimizi Şişli'nin cadde ve sokaklarında kutlayacağız. 19 Mayıs'ta da Şişli'nin cadde ve sokakları Atatürk'ümüzün güzel sözleriyle ve aynı zamanda ay yıldızlı bayraklarımızla dalga dalga esecek.

    'KADINLARIMIZ EVDE SIKILIYORLAR, ONLARA EĞİTİM VERMEMİZ LAZIM'

    Açıkladığınız projelere halk nasıl tepki veriyor?

    Celal Doğan
    © AA / Arşiv
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    — Bir kere şu anda diğer adayların kullandıkları sloganlara ve projelere bakıyorlar bir de bize bakıyorlar ve fark ortaya çıkıyor. Bunu vatandaşlardan duyuyor ve görüyorum. Büyük bir özlem var. Şişli'nin ışığını yeniden yakacağız.

    Kadın doğum ve çocuk hastanesi için en önemli projem diyorsunuz. Büyük bir ihtiyaç mı?

    — Bizim ilçemizde yaşayan 280 bin insanın ortalama yüzde 50'si kadın. Doğum yapacakları zaman mütevazi hastanelere gidiyorlar. Doğum yaparken hastane koşullarında zorlanıyorlar. Ekonomik durumu iyi olanlar özel hastanede doğum yapıyor. Ben 5 yıldız ayarında bir kadın doğum hastanesi kuracağım ve Şişlili kadınlar ücretsiz olarak doğumlarını yapacaklar. Kadın ve çocuk mutluysa evi de mutludur. Kadınlarımız evde sıkılıyorlar. Onlara eğitim vermemiz lazım. Kadın sığınma evini ilk açan belediyeyiz. Şişli Belediyesi'ni kadınlar yönetecek. Belediyenin büyük bölümünde kadınlar görev alacaklar. Geçmiş dönemde de çalıştık bu dönemde de kadınlarla çalışacağız.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (691)

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    Etiketler:
    hastane, belediye, çocuk, kadın, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, DSP, Mustafa Sarıgül, Şişli, İstanbul
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