Kayıt
11:48 17 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Numan Kurtulmuş

    AK Partili Kurtulmuş'tan 8 Mart açıklaması: Ezan okununca susmaları gerekirdi

    © AA / Ali İhsan Öztürk
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 19

    AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Taksim’deki gösteri, belki polis İstiklal Caddesi’ni açmadığı için yapılan bir protestoydu ama ezan duyulduğu anda bütün vatandaşların susup, ezana karşı hürmet göstermeleri gerekirdi" dedi.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Bilal Kahyaoğlu
    Bahçeli: Beka söylemi tutmuyormuş, yalanınız batsın
    Kurtulmuş, "Yeni Zelanda'daki bu saldırının dünyada gelişen ırkçı, faşist, İslam karşıtı ve yabancı düşmanı siyasetlerden etkilendiği, daha doğrusu bu ırkçı faşist siyasetin bu tür terör saldırıların zeminini oluşturduğuna hiç şüphe yoktur" diye konuştu.

    Hürriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

    Beka meselesi 31 Mart'ın öne çıkan argümanı… Anlatır mısınız, nedir beka sorunumuz? Neye, nelere karşı uyarılıyoruz?

    — Beka meselesi bizim uydurduğumuz, siyaset malzemesi yaptığımız ya da fantezi olsun diye kullandığımız bir terim değildir. Türkiye'nin son 6 yılına bir bakalım. 2012'nin 7 Şubat'ından, yani MİT Başkanı Hakan Fidan'ın sorguya çekilmek istendiği tarihten itibaren Türkiye çok büyük olaylarla karşı karşıya kaldı. O olay, sadece MİT Başkanı'nın sorguya çekilmesi değil, o zaman Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın alaşağı edilmesini planlayan bir FETÖ operasyonuydu. Ardından Gezi Parkı eylemleri ortaya çıktı. Önce bir çevre hassasiyeti diye başladı, ancak bir anda Türkiye'nin en marjinal, en aşırı radikal terör örgütlerinin sahaya çıktığı, Taksim Meydanı'nın duvarlarına teröristbaşı Apo'nun resminin asıldığı, Türk bayrağının meydanda alenen yakıldığı, bir devlet, hükümet karşıtı gösteriye dönüştü. Onu da geçtik, arkasından 17-25 Aralık operasyonu geldi. Sonra 6-8 Ekim olayları… Kobani meselesi bahane edilerek sokaklar yakıldı. Arkasından malum çukur eylemleri ve son olarak 15 Temmuz darbe girişimi… Arkasında kimlerin olduğunu, ne şekilde destek verdiğini biliyoruz. Onu da önledik. Şimdi bu olaylardan herhangi birisi, diyelim ki Almanya, Fransa, İngiltere gibi bir Batı ülkesinde olsaydı bu bir beka sorunu olarak algılanır, bütün siyaset bu olaylara karşı kendisini konumlandırırdı. Eğer siyaset bu unsurların karşısında iktidarıyla muhalefetiyle ortak bir noktada durmayı, ‘Biz hükümete karşıyız ama bu yapılanları da tasvip etmiyoruz' diyerek muhalefet milletten yana durmayı başarabilseydi, inanın biz de beka meselesini ağzımıza almazdık.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Ali Ballı
    Kılıçdaroğlu: Bir ülke üretiyorsa o ülkenin beka sorunu olmaz
    Ancak siz beka sorunu dedikçe, muhalefet de ‘bu ülkeyi 17 yıldır siz yönetiyorsunuz, eğer bir beka sorunu varsa bu sizin sorununuz' diye cevap veriyor…

    — Son altı yıldır karşılaştığımız olaylarla eski Türkiye'nin siyasi iktidarlarından biri karşılaşmış olsaydı alır şapkasını giderdi. Biz sonuna kadar, can pahasına direndik. Kolay değil. 15 Temmuz gecesi, darbenin daha nereye gideceğinin henüz belli olmadığı saatlerde başka bir siyasi lider olsa saklanacak delik arardı. Sayın Cumhurbaşkanımız, cesaretle, ferasetle milletimizin önüne çıkıp, ‘Ben buradayım, hiçbir yere gitmiyorum, haydi meydanlara çıkın, FETÖ'ye haddini bildirin. Ne olursa olsun halkın iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımıyorum' dedi. Şayet eski Türkiye'nin siyasi alışkanlıklarına devam ediyor olsaydık, zayıf siyasi iktidarlar söz konusu olsaydı, zaten bu olayların herhangi birinde hükümet düşer, devletin birlik ve beraberliğini, milletin istiklalini, istikbalini koruyacak siyasi irade ortaya çıkmazdı. Dolayısıyla '17 senedir ne yapıyorsunuz' diyenlere '17 senedir eski Türkiye'nin karanlık odaklarının alışkanlıklarıyla mücadele ediyoruz diyoruz.

    Ajansların objektifinden 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü
    © REUTERS /
    Feministler: Paralel çekim gerçeği yansıtmıyor, ezan protesto edilmedi
    8 Mart'tan bu yana bir ezan tartışması yaşanıyor. Türkiye'de ezan düşmanları olduğuna gerçekten inanıyor musunuz?

    — Taksim'deki görüntüde belki o topluluğun içindeki herkes ezanı protesto etmek için öyle bir hareketlilik içinde değildi. Ama bu memlekette gayrimüslim yurttaşlarımız bile ezanı duyduğunda saygı gösterir. Ben Türkiye'de ezana, dini yaşayışa, dinin görünür olmasına karşı olan çok az sayıda bir azınlığın olduğunu düşünüyorum. Her dönemde de var olmuştur. Ama Taksim'deki gösteri, belki polis İstiklal Caddesi'ni açmadığı için yapılan bir protestoydu ama ezan duyulduğu anda bütün vatandaşların susup, ezana karşı hürmet göstermeleri gerekirdi. Orada maalesef en azından ezana karşı bir saygısızlık yapıldı.

    İlgili konular:

    Karamollaoğlu: Beka probleminin ortadan kalkması için gitmeniz lazım
    Yıldırım: Beka tartışması yerelde gündem olmamalı, benim gönlüm razı değil
    'Arınç: Şu anda ülkede beka diye bir sorun yok, nereden çıktı bu, seçim stratejimiz doğru değil'
    ANAR Genel Müdürü Uslu: Beka söylemine AK Parti tabanı dahi inanmıyor
    Etiketler:
    beka sorunu, muhalefet, ezan, saldırı, 8 Mart Gece Yürüyüşü, FETÖ, AK Parti, Hakan Fidan, Numan Kurtulmuş, Yeni Zelanda, Taksim
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    19. yüzyılın Rusya’sının ilk renkli görüntüleri
    19. yüzyılın Rusya’sının ilk renkli görüntüleri
    Karikatür
    ABD’den Beyaz Miğferler’e 5 milyon dolarlık destek
    İnfografik
    Yeni Zelanda'da camilere silahlı saldırı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet