Ülkücü camiadan Yavaş'a destek

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, ülkücü camiadan isimlerle yemekte buluştu.

Yemekte Yavaş'a desteklerini ileten MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, "Mansur Bey bize babam Alpaslan Türkeş'in emaneti zaten. Kendisini çok eskiden beri tanıyoruz. Kendisi hiç çizgisinden sapmamış bir ülkücü, ben de Alpaslan Türkeş adına kendisine vefa gösterme adına buradayım. Alparslan Türkeş'in adını yasaklayanlara inat kendisinin yanındayız" dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, öldürülen eski Bakan Gün Sazak'ın oğlu, MHP eski Milletvekili Süleyman Servet Sazak da şunları söyledi:

'YAVAŞ'IN KAZANMASI ÜLKÜCÜ HAREKETİN DE BAŞARISI OLACAK'

"Daha önce söyledim zaten Mansur Bey'le beraber olduğumu. Burada olmamın ötesinde bir olay var, bugün ülkücü irade burada, en önemlisi bu. Birilerinin ülkücü irade dediği şey işte bu manzara, dolayısıyla ülkücü irade Mansur Bey'le beraberdir ve Mansur Bey'i CHP'nin adayı olarak çok ciddi bir şekilde destekliyoruz."

Ülkücü camiadan Yılma Durak, "Mansur Yavaş'ın Ankara'yı kazanmasıyla sadece Ankara bir kazanç sağlamıyor, bu ülkücü hareketin de bir başarısı olacak. İlk defa Türkiye'de de ülkücü hareket bir başarıya da imza atmış olacak" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İskender Öksüz ise, "Mansur Bey'i çok eksiden beri tanıyorum. Bu üçüncü adaylığı. Bu sene kazanacak inşallah. Biz de destekliyoruz kendilerini" dedi.