İmamoğlu'ndan Hürriyet ve CNN Türk'e çağrı: Yalan habere son verin, özür dileyin

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Söylenmemiş sözleri, söylenmiş gibi manşet yapan Hürriyet Gazetesi ve CNN Türk internet sitesini derhal bu yalan habere son vermeye ve özür dilemeye davet ediyorum" dedi.

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, Hürriyet ve CNN Türk'e 'özür dileyin' çağrısında bulundu.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Söylenmemiş sözleri, söylenmiş gibi manşet yapan Hürriyet Gazetesi ve CNN Türk internet sitesini derhal bu yalan habere son vermeye ve özür dilemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Söylenmemiş sözleri, söylenmiş gibi manşet yapan Hürriyet Gazetesi ve CNN Türk internet sitesini derhal bu yalan habere son vermeye ve özür dilemeye davet ediyorum. Konukseverlikleri için de Mardinliler Vakfı’na teşekkür ederim. pic.twitter.com/4bwpEVFEmz — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 17 марта 2019 г.

​Hürriyet ve CNN Türk, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Mansur Yavaş bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir" açıklamasına yer verdiği haberi, "HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den açık açık itiraf ve tehdit: İstanbul-Ankara'yı İmamoğlu ile Yavaş değil HDP yönetecek" ifadeleriyle duyurmuştu.