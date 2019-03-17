Emeklilikte Yaşa Takılanlar Maltepe'de bir araya geldi

Ankara'da 10 Şubat'ta büyük buluşmaya imza atan EYT'liler toplantı salonlarına sığmadıklarını belirterek İstanbul'da da miting kararı aldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden İstanbul Maltepe Meydanı'na gelen EYT'liler miting alanına girmeye başladı.
#EytİstanbuluSallıyor#EYT akın akın Maltepe’ye akıyooorrr— EYT-Zeynep (@zeynep_eyt) 17 марта 2019 г.
Hak Hukuk Adalet 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/zH2qmhAVCr
Miting alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, gelenler polis arama noktasından içeriye alınıyor.
Maltepe EYT pic.twitter.com/eSJl9fXsTW— EYT huseyin (@gebze41aa) 17 марта 2019 г.
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