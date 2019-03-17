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13:49 17 Mart 2019
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    Ziya Selçuk

    Bakan Selçuk: Eğitiminiz ortaysa eğer ekonominiz orta olur

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Türkiye
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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Biz eğitimi, gerçekten meselenin omurgası olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu meseleye yeni bir ivme katıyoruz" diye konuştu.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
    © AA / Muhammed Selim Korkutata
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    Çeşitli temaslarda bulunmak için Malatya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kentteki bir otelde STK'lar ile düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıya Bakan Sulçuk'un yanı sıra Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

    Toplantında konuşan Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak birçok ili ziyaret ettiklerini ve şehirlere gitmeden önce eksikliklerini belirlediklerini kaydederek, şunları söyledi:

    "Bütün illerimizin gelmeden önce fotoğraflarını çekiyoruz. Nerede ne ihtiyaç var, derslik açısından, öğretim açısından yer teknoloji, eğitim teknolojisi bakımından nelere ihtiyaç var bunları belirliyoruz. Bütün iller içerisinde Malatya'nın durumu elbette gayet güzel görünüyor fakat derslik açığı bakımından ve öğretmelerin atamasına ilişkin bazı hususlarda biraz daha mesafe almamız lazım. Mesele bunları halletmek değil. Diyelim ki; derslik açığımızı hallettik tamamen. Diyelim ki; diğer problemlerimizi de hallettik. Asıl problemimiz ondan sonra başlıyor. Malatya diğer şehirlerle yarışmayacak, Malatya dünya ile yarışacak. Dünya ile yarışacak bir sistemi kurmanın bir takım şartları var. Bu şartları yerlerine getirmek için Türkiye Cumhuriyeti küresel rekabet anlamında çok fazla mesafe alamaz. Biz eğitimi gerçekten meselenin omurgası olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu meseleye yeni bir ivme katıyoruz. 16- 17 senedir ciddi manada mesafe katlettik. Okul öncesinde yüzde 5'lerde, 6'lardan yüzde 70'lere, 80'lere çıkış yapmışız Malatya'da."

    Ziya Selçuk
    © AA / Binnur Ege Gürün
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    'ORTA GELİR TUZAĞI ASLINDA ORTA EĞİTİM TUZAĞIDIR'

    Türkiye'deki eğitimin orta olması sebebiyle ekonominin de orta olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Kişi başına düşen milli gelir açısından orta gelir tuzağı aslında orta eğitim tuzağıdır. Eğitiminiz ortaysa eğer ekonominiz orta olur. O sebeple bizim eğitime olan bakış açımız, yatırımımız giderek güçlenecek ve daha ileri mesafelere götüreceğiz inşallah. Bu atölyeler ise eğitim sistemini iyileşmesinde, dönüşmesinde o kadar hayati bir öneme sahip ki çocuğun düşüncesinin, şahsiyetinin, duygusunun fiziksel yapısının bütünsel olarak değişmesi için mükemmel bir araç bunlar ve dünya çapında standartlara da sahiptir. Biz bunları resmi okullarımızı çok rahatlıkla yapılabildiğini pilotlar ile gösterdik. Artık ülke ölçekli genişletmeye büyütmeye doğru da gidiyoruz inşallah önümüzdeki süreçte. Bunun ötesinde bütün okullarımızın mahiyetine ilişkin okul profili çalışmamızı ilan ettik. Bunların uygulamasına başladık. Şu anda pilot projesi devam ediyor. İnşallah Eylül'den itibaren de bu projenin ülke ölçekli uygulandığını hep beraber göreceksiniz" dedi.

    Bakan Selçuk ve beraberindekiler toplantının ardından Malatya Valiliği'ni ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

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    Etiketler:
    teknoloji, rekabet, eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ziya Selçuk, Malatya
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