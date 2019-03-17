Define ararken göçük altında kaldılar

İstanbul Silivri'de bir evin altında define aramak için tünel kazan iki kişi göçük altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

© AA / Meriç Ürer İzmir'de göçük altında kalan diğer işçinin de cesedine ulaşıldı

İstanbul Silivri'de Gümüşyaka Mahallesi'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi göçük altında kaldı.

Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine iş makinesi de getirilirken, ekiplerin 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Silivri ilçesi Gümüşyaka mahallesi dağlalesi sokakta kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 şüpheli şahıs 12.03.2019 günü kazdıkları tünel içine girmiştir.

Tünel içine giren şahıslardan 2 şüphelinin karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup, 2 şahsa ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır."