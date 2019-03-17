Define ararken göçük altında kaldılar

Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine iş makinesi de getirilirken, ekiplerin 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Silivri ilçesi Gümüşyaka mahallesi dağlalesi sokakta kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 şüpheli şahıs 12.03.2019 günü kazdıkları tünel içine girmiştir.
Tünel içine giren şahıslardan 2 şüphelinin karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup, 2 şahsa ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır."
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