İYİ Parti'den Soylu'ya yanıt: Yüreği yetmez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meral Akşener'le ilgili 'Tansu Hanım'a ihanet etti. Nasıl ihanet ettiğini de söylerim' sözlerine İYİ Partili Yavuz Temizer yanıt verdi: "Boş tehditlerine devam etmesinde sakınca yoktur. Konuşmaktan fazlasına ise yüreği yetmez."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Refahyol döneminde İçişleri Bakanı olan Meral Akşener ile ilgili "Tansu (Çiller) Hanım'a ihanet etti. Hadi ‘yok' desin bakalım. Nasıl ihanet ettiğini de söylerim. 28 Şubat'ta kimlerle iş tuttuğunu çıkıp söylerim" sözlerine yanıt verdi.

Temizer, "Süleyman Soylu'nun maksadı damattan yediği omuzu unutturmak ise, boş tehditlerine devam etmesinde sakınca yoktur. Konuşmaktan fazlasına ise yüreği yetmez" diye konuştu.

Temizer partilerinin ‘tehditlere boyun eğmeyeceğini' söyledi ve "Düşmanlık diline prim vermeyeceğiz. Çamur siyasetini aziz vatandan defedeceğiz" dedi.