Bahçeli: İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin, arka bahçesi zannetmesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı için ilk ortak mitingi İzmir'de düzenledi. "İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin. İzmir'i hiç kimse arka bahçesi zannetmesin" diyen Bahçeli, "Zillete düşenler, PKK'ya, FETÖ'ye tutunanlar bilsinler ki son siper Cumhur İttifakı'dır" ifadesini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, İzmir'de düzenlenen AK Parti-MHP ortak mitinginde İzmir'de konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

— İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin. İzmir'i hiç kimse arka bahçesi zannetmesin. Güzel İzmir'de bir şey değişecek, bu suretle her şey değişecektir. Şımaranlara, yolunu şaşıranlara, 12 Eylül zulmünün mirasçılarına İzmir sırtını dönmeli, daha müreffeh, geleceği daha güçlü bir yönetime daha fazlasını yapacak bir iradeye kucağını açmalıdır.

​- Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale'den püskürtülenlerdir. Bugün karşımıza yeniden çıkanlar, dün İzmir'de denize dökülenlerdir. Biz bunlara asla müsaade edemeyiz. Bu zillete asla izin veremeyiz. Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızın düşmesini, İstiklal Marşımızın susmasını, inancımızın mukaddes çağrısı olan ezanımızın kesilmesini, nifak ile bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasını asla sineye çekemeyiz çünkü biz Cumhur İttifakıyız, biz Türk milletiyiz, biz Türkiye'yiz.

— Zillete düşenler, teröristlerle yol yürüyenler, PKK'ya, FETÖ'ye tutunanlar bilsinler ki son siper Cumhur İttifakı'dır, son kale Türkiye Cumhuriyeti'dir.

— Bir vandal, bir barbar din kardeşlerimizi Cuma namazı kıldıkları sırada kurşun yağmuruna tutmuştur. Bir kez daha hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu şerefsiz teröristin katliam silahının üzerinde 'Türk yiyici' ifadesi gözlerden kaçmamıştır. Ey Haçlılar, biz buradayız, gelin görelim. Hadi gelin de kanınızda boğalım. Ey beka sorunu göremeyen çapulcular nasılsınız, iyi misiniz? Türk ve İslam düşmanının emellerini fark edemediniz mi? Şimdi anlaşıldı mı beka niye önemli? 31 Mart seçimlerinin niçin beka seçimi olduğu şimdi oturdu mu?

— Biliniz ki zillet İzmir'i her gün zehirliyor. Çanakkale'de yendiklerimiz, İzmir'e kadar kovaladıklarımız yeniden karşımızdalar. Tek çözüm Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir.