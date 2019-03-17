Arınç'ın konuşması tartışma yarattı: MHP'liler salonu terk etti

Manisa'da AK Partili Yunus Emre Belediyesi'nin yaptığı 50. Yıl Mahallesi Çamlık Kültür ve Taziye Evi'nin açılışında konuşan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın sözleri, MHP'lilerce tepkiyle karşılandı. Arınç'ın MHP'li adayla ilgili olarak kullandığı "Manisa'dan çeksin ayağını artık" ifadeleri üzerine MHP'liler salonu terk etti.
Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde Çamlık Kültür ve Taziye Evi açılışına katılan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, MHP'lileri kızdırdı.
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Cengiz Ergün'ü düne kadar AK Partili belediye başkanı Mehmet Çerçi'ye 'arkasını döndüğünü' söyleyen Arınç, "Eh 5 yıl sonra Allah ömür verirse Çerçi mi gider büyükşehre, başkası mı kalır onu göreceğiz" dedi. AK Partili Çerçi'nin büyükşehir adaylığını gönlünden geçirdiğini söyleyen Arınç, "Bu kadar hizmete bu yakışır kardeşim. Onun da (MHP'li Ergün) 3 dönemi dolacak, o da gitsin İzmir'e büyükşehir belediye başkan adayı olsun. Manisa'dan çeksin ayağını artık" dedi. Bu sözlere tepki gösteren bazı MHP'liler konuşma alanından ayrıldı.
'ARKASINI DÖNÜP GİDİYORDU'
AK Partili Çerçi'yi 'tanıdığım en başarılı belediye başkanı' diye tanıtan Arınç, ittifak ile ‘kaymaklı baklava' olan Manisa'daki AK Parti-MHP'li belediye başkanlarının geçmişteki husumetlerini hatırlattı. Arınç, şunları söyledi: "Geçtiğimiz 5 yıl içinde büyükşehir belediye başkanı arkasını dönüp gidiyordu. Bizim Çerçi yüzünü dönse arkasına denk geliyor o da arkasını dönüyordu. Ama şimdi artık birbirlerine yüzlerini döndüler. Can ciğer kuzu sarması oldular. Maşallah geçmişten beri ne kadar da birbirlerine severlermiş! Şimdi anlıyoruz.
Şimdi Çerçi ile büyükşehir belediye başkanı el ele verecekler, Horozköy'e hizmetin kaç misli gelir hesap edin. Eh 5 yıl sonra Allah ömür verirse Çerçi mi gider büyükşehre, başkası mı kalır onu göreceğiz. 5 sene, 365 gün 1.500 günden fazla. Biz yarınımızı bilmiyoruz. Her şeyimiz Allah'ın elinde. Ama bundan sonrası inşallah Mehmet Çerçi için büyükşehir belediye başkanlığı olmalı diye gönlümden de geçiriyorum. Ohh, bu kadar hizmete bu yakışır kardeşim. Onun da (MHP'li Cengiz Ergün'ü kast ediyor) 3 dönemi dolacak, o da gitsin İzmir'e büyükşehir belediye başkan adayı olsun. Manisa'dan çeksin ayağını artık. Manisa'da gerileme olursa kulağını çekeceğiz de mi? Niye yapmadın diye soracağız, niye burada bir eksiğin var diyeceğiz. Niye geride kaldın diye hesap soracağız. Bizim geleneğimizde hesap sormak var. Bak bu Horozköy'ün ihtiyarları bu işi çok iyi bilirler. Hay mübarekler."
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