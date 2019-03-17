Kayıt
15:59 17 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu

    Akşener ile Kılıçdaroğlu Balıkesir'de: Aslında cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz, sorunlarımız da var

    © AA / Ali Atmaca
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (697)
    0 14

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kurdukları Millet İttifakı'nın seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'de yapılan ortak mitingde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Aslında cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Dağlarımız, denizlerimiz var, sorunlarımız da var" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Evren Atalay
    Kılıçdaroğlu: Her evde huzur istiyoruz
    Miting meydanında vatandaşlara hitap eden ilk lider Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

    "Balıkesir, Türkiye coğrafyasının en önemli illerinden biridir. Aslında hep birlikte cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Dağlarımız, denizlerimiz var, sorunlarımız da var. Bu güzel cennet gibi ülkede sorunlarımız var. Sorunları demokratik yollarla aşacağız. Şikayetlerimizi bir şekilde sandığa götürüp dile getireceğiz. Eğer biz bir Millet İttifakı oluşturuyorsak, ne benim ne de İyi Parti'nin Genel Başkanı'nın özel bir çıkarı yok. Ne için? Bu ülkede herkes huzur içinde yaşasın diye.

    Geçmişte AKP'ye oy veren kardeşlerime seslenmek istiyorum. Türkiye'de tek söz sahibi ben olayım dedi, o yetkiyi de verdiniz. Yetmedi, 82 milyondan vergi aldılar, bu da yetmedi. Babalarımızın ve dedelerimizin kurduğu fabrikaları özelleştirdiler. Yetmedi, bir de üstüne 500 milyar da borçlandılar.

    AKP'ye oy veren halkımın vicdanına sesleniyorum. 17 yıl 'Parlamentoda çoğunluğumuz olsun, istediğimiz kanunu çıkaralım, istediğimizi vali, istediğimizi kaymakam yapalım' dediler. Bu yetkileri verdiniz. Tamam da 17 yıl sonra bu ülkenin güzel insanlarını soğan patates kuyruğuna mahkum ettiler. Adına da, milletin aklıyla dalga geçiyorlar, varlık kuyruğu dediler. O kuyruk varlık kuyruğu olsa, ben o kuyruğun başında senin olacağını bilmez miyiz? O kuyruk varlık kuyruğu olsa en başına sen geçer millete tırnak ucu kadar bir şey vermezsin.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Metin Aktas
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Yavaş çağrısı: Adamda her türlü yolsuzluk var, çık adayının karıştığı işleri izah et
    Ülkücü kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Bizim altı okumuzdan biri milliyetçiliktir. Milliyetçilik vatan severliktir, bayrak severliktir, hiç kimsenin önünde diz çökmemektir, Çanakkale geçilmez demektir. Kendi vatan toprağından —Süleyman Şah türbesinden- hem türbeyi kaçıracaksın, hem toprağından kaçacaksın. Hiçbir gerçek milliyetçi, AKP'nin bulunduğu yuvarlağın içine evet oyu basamaz.

    Ben bu ülkenin kum tanesini kimseye emanet etmem, gerekirse bu ülke için canımızı malımızı veririz.

    113 milyon dolarlık pamuk, 15 milyon dolarlık tütün ithal ettiler. Kim zengin oldu? Yunanistan çiftçisi zengin oldu.

    Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Dünyada bana bir örnek gösterin, dünyada hiçbir devlet yoktur ki, kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çeksin. O silah fabrikasını yabancı ordulara satanların bekçiliğini yapanlar, asla ve asla milliyetçi olamazlar.

    Erdoğan diyor ki Bay Kemal konuşuyor. E tabi konuşacağım. Bay Kemal olmaz kolay değildir. Bay Kemal olmak için, Trump aradığında papazı hemen bırakmamak gerekir. Bay Kemal olmak için, sabah oğlunu arayıp paraları sıfırlayın dememek lazımdır, kul hakkı yememek lazımdır.

    İşine gelince vatan millet sakarya, işine gelince özel çıkarlar.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Volkan Kaşik
    Kılıçdaroğlu: Fabrikaları satarak domates, tütün alıyoruz
    EYT'yi biliyorum. EYT'lilerin sorunlarını da biliyorum. Sizin sorununuzu çözmek için kanun teklifi verdik ama AKP ve MHP izin vermedi. Erdoğan EHT meselesi gündeme gelince 'nereden çıktı bunlar?' dedi. Eğer emeklilikte yaşa takılanlardan biri gidip de AKP'ye oy verirse iki elim yakanızda olur.

    Her şeye zam gelecek, şimdi biraz frene bastılar, vatandaştan daha fazla nasıl oy alabiliriz diye.

    Türkiye genelinde 7,5 milyon insanımız işsiz. Son 1 yılda 1 milyon 11 bin kişi işinden oldu. 1 yıldır en az 1 milyon hanede sorun var. Bu ülkede milyonlarca kişi işsiz, bunlara iş bulunması lazım. İsmail Ok, konuşmasında istihdam yaratacağını söyledi. İnşallah seni 1 Nisan'da başkanlık koltuğuna oturtacağız.

    Cennet gibi bir ülkeyi cehenneme çevirdiniz. Her gün bir yalan, bir iftira. Ülkenin bütün televizyon kanalları 24 saat beyefendi için çalışıyor. Yeter be kardeşim 3 gün dur ya! İstediğin kadar iftira at, her yerde ‘hak, hukuk, adalet' diyeceğiz."

    'YEREL SEÇİME GİDİYORUZ, SANIRSINIZ SAVAŞA GİDİYORUZ'

    Meral Akşener
    © AA / Raşit Aydoğan
    Akşener: Biz bu seçimlerin yerel seçimler şeklinde gitmesini istiyoruz
    Kılıçdaroğlu'nun ardından konuşan Meral Akşener'in öne çıkan ifadeleri ise şu şekilde:

    "Biz bir yerel seçime gidiyoruz, sanırsınız 'Allah Allah' nidalarıyla savaşa gidiyoruz. Hiç düşündünüz mü niye Erdoğan'ın ağzından savaş sahnesine düştü. Bak hanım kızım diyor ki 'kaybedecek'. Kaybedecek çünkü 17 yıldır hepimizi birbirimizle kafa kafaya tokuşturarak oy almaya alıştı ama deniz bitti.

    İnsanlar bana geliyorlar ağlayarak 'ben terörist değilim' diyor. Ben de diyorum 'tabii ki terörist değilsiniz.' O zaman da 'ama Cumhurbaşkanı bana terörist dedi' diyor."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (697)
    Etiketler:
    Konuşma, miting, 31 Mart Yerel Seçimleri, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Balıkesir, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    19. yüzyılın Rusya’sının ilk renkli görüntüleri
    19. yüzyılın Rusya’sının ilk renkli görüntüleri
    Karikatür
    ABD’den Beyaz Miğferler’e 5 milyon dolarlık destek
    İnfografik
    Yeni Zelanda'da camilere silahlı saldırı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet