Akşener ile Kılıçdaroğlu Balıkesir'de: Aslında cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz, sorunlarımız da var

© AA / Evren Atalay Kılıçdaroğlu: Her evde huzur istiyoruz

Miting meydanında vatandaşlara hitap eden ilk lider Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Balıkesir, Türkiye coğrafyasının en önemli illerinden biridir. Aslında hep birlikte cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Dağlarımız, denizlerimiz var, sorunlarımız da var. Bu güzel cennet gibi ülkede sorunlarımız var. Sorunları demokratik yollarla aşacağız. Şikayetlerimizi bir şekilde sandığa götürüp dile getireceğiz. Eğer biz bir Millet İttifakı oluşturuyorsak, ne benim ne de İyi Parti'nin Genel Başkanı'nın özel bir çıkarı yok. Ne için? Bu ülkede herkes huzur içinde yaşasın diye.

Geçmişte AKP'ye oy veren kardeşlerime seslenmek istiyorum. Türkiye'de tek söz sahibi ben olayım dedi, o yetkiyi de verdiniz. Yetmedi, 82 milyondan vergi aldılar, bu da yetmedi. Babalarımızın ve dedelerimizin kurduğu fabrikaları özelleştirdiler. Yetmedi, bir de üstüne 500 milyar da borçlandılar.

AKP'ye oy veren halkımın vicdanına sesleniyorum. 17 yıl 'Parlamentoda çoğunluğumuz olsun, istediğimiz kanunu çıkaralım, istediğimizi vali, istediğimizi kaymakam yapalım' dediler. Bu yetkileri verdiniz. Tamam da 17 yıl sonra bu ülkenin güzel insanlarını soğan patates kuyruğuna mahkum ettiler. Adına da, milletin aklıyla dalga geçiyorlar, varlık kuyruğu dediler. O kuyruk varlık kuyruğu olsa, ben o kuyruğun başında senin olacağını bilmez miyiz? O kuyruk varlık kuyruğu olsa en başına sen geçer millete tırnak ucu kadar bir şey vermezsin.

Ülkücü kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Bizim altı okumuzdan biri milliyetçiliktir. Milliyetçilik vatan severliktir, bayrak severliktir, hiç kimsenin önünde diz çökmemektir, Çanakkale geçilmez demektir. Kendi vatan toprağından —Süleyman Şah türbesinden- hem türbeyi kaçıracaksın, hem toprağından kaçacaksın. Hiçbir gerçek milliyetçi, AKP'nin bulunduğu yuvarlağın içine evet oyu basamaz.

Ben bu ülkenin kum tanesini kimseye emanet etmem, gerekirse bu ülke için canımızı malımızı veririz.

113 milyon dolarlık pamuk, 15 milyon dolarlık tütün ithal ettiler. Kim zengin oldu? Yunanistan çiftçisi zengin oldu.

Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Dünyada bana bir örnek gösterin, dünyada hiçbir devlet yoktur ki, kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çeksin. O silah fabrikasını yabancı ordulara satanların bekçiliğini yapanlar, asla ve asla milliyetçi olamazlar.

Erdoğan diyor ki Bay Kemal konuşuyor. E tabi konuşacağım. Bay Kemal olmaz kolay değildir. Bay Kemal olmak için, Trump aradığında papazı hemen bırakmamak gerekir. Bay Kemal olmak için, sabah oğlunu arayıp paraları sıfırlayın dememek lazımdır, kul hakkı yememek lazımdır.

İşine gelince vatan millet sakarya, işine gelince özel çıkarlar.

© AA / Volkan Kaşik Kılıçdaroğlu: Fabrikaları satarak domates, tütün alıyoruz

EYT'yi biliyorum. EYT'lilerin sorunlarını da biliyorum. Sizin sorununuzu çözmek için kanun teklifi verdik ama AKP ve MHP izin vermedi. Erdoğan EHT meselesi gündeme gelince 'nereden çıktı bunlar?' dedi. Eğer emeklilikte yaşa takılanlardan biri gidip de AKP'ye oy verirse iki elim yakanızda olur.

Her şeye zam gelecek, şimdi biraz frene bastılar, vatandaştan daha fazla nasıl oy alabiliriz diye.

Türkiye genelinde 7,5 milyon insanımız işsiz. Son 1 yılda 1 milyon 11 bin kişi işinden oldu. 1 yıldır en az 1 milyon hanede sorun var. Bu ülkede milyonlarca kişi işsiz, bunlara iş bulunması lazım. İsmail Ok, konuşmasında istihdam yaratacağını söyledi. İnşallah seni 1 Nisan'da başkanlık koltuğuna oturtacağız.

Cennet gibi bir ülkeyi cehenneme çevirdiniz. Her gün bir yalan, bir iftira. Ülkenin bütün televizyon kanalları 24 saat beyefendi için çalışıyor. Yeter be kardeşim 3 gün dur ya! İstediğin kadar iftira at, her yerde ‘hak, hukuk, adalet' diyeceğiz."

'YEREL SEÇİME GİDİYORUZ, SANIRSINIZ SAVAŞA GİDİYORUZ'

© AA / Raşit Aydoğan Akşener: Biz bu seçimlerin yerel seçimler şeklinde gitmesini istiyoruz

Kılıçdaroğlu'nun ardından konuşan Meral Akşener'in öne çıkan ifadeleri ise şu şekilde:

"Biz bir yerel seçime gidiyoruz, sanırsınız 'Allah Allah' nidalarıyla savaşa gidiyoruz. Hiç düşündünüz mü niye Erdoğan'ın ağzından savaş sahnesine düştü. Bak hanım kızım diyor ki 'kaybedecek'. Kaybedecek çünkü 17 yıldır hepimizi birbirimizle kafa kafaya tokuşturarak oy almaya alıştı ama deniz bitti.

İnsanlar bana geliyorlar ağlayarak 'ben terörist değilim' diyor. Ben de diyorum 'tabii ki terörist değilsiniz.' O zaman da 'ama Cumhurbaşkanı bana terörist dedi' diyor."