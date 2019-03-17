Oy pusulalarını PTT taşıyacak

Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için hazırlanan oy pusulaları, PTT AŞ tarafından, jandarma ve polis eşliğinde illerdeki noktalara ulaştırılacak.

PTT AŞ, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy pusulalarının sandıkların bulunduğu yerlere ulaştırılması görevini üstlendi.

© Fotoğraf : İHA 31 Mart'ta kullanılacak oy pusulaları tanıtıldı 5

24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde de oy pusulalarının yurt içinde taşınmasını sağlayan PTT, bu kez 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde bu görevi yerine getirecek.

PTT Ankara Başmüdürlüğü'nce, oy pusulalarının basım işleminin yapıldığı matbaalarda kabul ve sevk için her türlü teknik, araç ve malzeme hazırlığı yapılarak, yeterli sayıda eleman bulundurulacak.

Seçim kargolarının kısa sürede, öncelikli olarak posta hattı araçlarıyla sevki gerçekleştirilecek. Gerekirse alternatif sevk yolları kullanılarak, aktarma merkezlerince kargoların geciktirilmeden ilk postayla varış merkezlerine ulaştırılması sağlanacak.

Seçim kargolarını taşıyan araçların tüm hareketi, güvenlik güçleri nezaretinde olacak. İl, ilçe ve gümrük kapısı seçim kurullarına gönderilen oy pusulalarına ait kargolar, ilgili yerin seçim kurulları, emniyet ve jandarma birimleriyle irtibata geçilerek derhal teslim edilecek.