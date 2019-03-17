Oy pusulalarını PTT taşıyacak

PTT AŞ, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy pusulalarının sandıkların bulunduğu yerlere ulaştırılması görevini üstlendi.
PTT Ankara Başmüdürlüğü'nce, oy pusulalarının basım işleminin yapıldığı matbaalarda kabul ve sevk için her türlü teknik, araç ve malzeme hazırlığı yapılarak, yeterli sayıda eleman bulundurulacak.
Seçim kargolarının kısa sürede, öncelikli olarak posta hattı araçlarıyla sevki gerçekleştirilecek. Gerekirse alternatif sevk yolları kullanılarak, aktarma merkezlerince kargoların geciktirilmeden ilk postayla varış merkezlerine ulaştırılması sağlanacak.
Seçim kargolarını taşıyan araçların tüm hareketi, güvenlik güçleri nezaretinde olacak. İl, ilçe ve gümrük kapısı seçim kurullarına gönderilen oy pusulalarına ait kargolar, ilgili yerin seçim kurulları, emniyet ve jandarma birimleriyle irtibata geçilerek derhal teslim edilecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)