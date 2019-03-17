Erdoğan: Antalya dik durdukça, hiçbir Haçlı bozuntusu Türkiye'nin yükselişinin önüne geçemez

Antalya'da konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

— İzmir'de 120 bin kişiyle mitingimizi yaptık. İzmir 31 Mart'ta yeni bir sayfa açacak.

— Antalya dik durdukça, hiçbir Haçlı bozuntusu Türkiye'nin yükselişinin önüne geçemez.

— Hatay Belediye Başkanı ne diyor, "oy yoksa hizmet de yok" Sen bunu nasıl söylersin? Senin görevin oradaki hizmeti yapmak. Biz efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz. Bizim Güneydoğu'da milletvekili çıkaramadığımız yerler var. Biz oralara da hizmet götürdük, oralar da bizim vatanımız.

— Son 17 yılda Antalya'ya 40 katrilyon yatırım yaptık. Sadece eğtiimde 2,1 milyar liralık kaynak kullandık. 4 yeni üniversite kurarak üniversite sayımızı beşe yükselttik.