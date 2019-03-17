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19:17 17 Mart 2019
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    Türkiye Liseliler Birliği

    TLB'den 'Mavi Balina' eylemi: Polis öldürmeye, hırsızlık yapmaya özendiren bu virüslere derhal müdahale edilmelidir

    TLB
    Türkiye
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    Türkiye Liseliler Birliği (TLB), çocuk yaşta yüzlerce intihar vakasına sebep olan Mavi Balina’ya karşı basın açıklaması düzenledi. TLB genel başkanı Hakkı Erman Ergincan, "Polis öldürmeye, hırsızlık yapmaya, insan kaçırmaya özendiren; sanal zorbalığın ve istismarın en somut örneği olan bu virüslere derhal müdahale edilmelidir" ifadelerini kullandı.

    'Mavi Balina' timi
    İHA
    'Mavi Balina' timi kuruldu
    6
    Türkiye Liseliler Birliği (TLB), çocuk yaşta yüzlerce intihar vakasına sebep olan Mavi Balina'ya karşı basın açıklaması düzenledi.

    Basın açıklamasını yapan TLB Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan, "Oyunlar, bizi eğlendiren, bir araya getiren, geliştiren etkinliklerdir. Kimi zaman eğitimin bir parçasıdır. Mavi balina ve türevleri ise canımıza kast etmektedir. Bunlara oyun demek büyük hatadır. Medya başta olmak üzere tüm yetkililere çağrımızdır; bunlara oyun diyerek meşrulaştırmayın, masumlaştırmayın. Mavi Balina, oyun değil virüstür" ifadelerini kullandı.

    Mavi Balina'nın, sistemin saldırısının en uç örneği olduğunu vurgulayan Ergincan, "Mavi Balina haricinde de internette sayısız içerik intihara yönlendirici, uyuşturucuya özendirici, ahlaksızlık aşılayan unsurlara sahip. 'Bilgisayar oyunu' denilen etkinliklerin neredeyse hepsi suç işlemeye özendirmektedir. Bu virüslerde kazanmak için hırsızlık yapmak, insan öldürmek, arkadaşlarınıza saldırmak zorundasınız. Mavi Balina'da ise bu aşamalar intihar etme mecburiyetine kadar gidiyor" sözlerini kaydetti.

    Ergincan, Milli Eğitim Bakanlığı ve BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) başta olmak üzere bütün devlet kurumlarına çağrıda bulundu: "Polis öldürmeye, hırsızlık yapmaya, insan kaçırmaya özendiren; sanal zorbalığın ve istismarın en somut örneği olan bu virüslere derhal müdahale edilmelidir. İhmal, istismar ve siber zorbalık durumunda insanların güvenle sığınabileceği destek birimleri kurulmalıdır. Televizyonun en çok izlendiği saatlerde bilinçlendirici kamu spotları yayınlanmalıdır."

    SANAL GÜMRÜK ÖNERİSİ

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    © AA /
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    Siber teröre karşı sanal gümrük önerisi yapan Ergincan, "Bu virüsler siber terördür. Siber saldırılar, ülkeleri milyarlarca lira zarara uğratmaktadır. Saldırıların insan sağlığı üzerindeki zararı ise parayla ölçülemez. Ülkemize giren dijital içeriklerin denetimi zayıftır. Bazı dizi ve filmlerde alenen Türkiye düşmanlığı işlenmektedir, ahlaksızlık özendirilmektedir ve bunlar rahatlıkla yayılmaktadır. Ülkemizin sanal gümrüğe de ihtiyacı vardır. Zehirli ürünlerin gümrüklerimizden geçmesi yasak olduğu gibi, beynimizi zehirleyen, ahlaki ve kültürel tahribata neden olan bu virüsler de ülkemize girememelidir" ifadelerini kullandı.

    Ailelere de seslenen Ergincan, tablet, bilgisayarlar veya cep telefonlarını yasaklamak ya da ödül-ceza aracı olarak kullanmanın çözüm olmadığına dikkat çekti. Teknolojinin hayatın gerçeği olduğunu ve doğru kullanımı için ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

    Etiketler:
    eylem, basın açıklaması, Mavi Balina oyunu, Türkiye Liseliler Birliği (TLB), Hakkı Erman Ergincan
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