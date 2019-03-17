Yavaş: Biz Kesgin'in davasını almadık, döviz bürom var diyerek bana kendi senedini verdi

Habertürk'te 'Teke Tek Seçim Özel' programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Millet İttifakı Ankara adayı Mansur Yavaş, son dönemde gündeme gelen senet tartışmalarıyla ilgili olarak "Tecrübeli avukat sahte senet vermez. Biz Necmettin Kesgin'in davasını almadık. Döviz bürom var diyerek bana kendi senedini verdi" ifadelerini kullandı.

© Fotoğraf : DHA Temelli: Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Tecrübeli avukat sahte senet vermez. Davanın değeri 10 milyon lira. İşimizi resmi yapmak istediler. Biz 600 bin dolara anlaştık. Biz vergileriyle beraber 300 bin dolar düşeceğini hesap ederek 600 bin dolara anlaştık. Biz Necmettin Kesgin'in davasını almadık. Döviz bürom var diyerek bana kendi senedini verdi. Biz icraya verdik. Kendine ulaşamadım. İcraya verdikten sonra imza onun çıkmadı. Biz para cezasına çaptırılınca uyku uyuyamadım. Bu senedin sahte çıktığını oradaki hakim gördü.

Dava sonuçlandı. 6,5 yıl hapsi istinafta. Sanığın Gazi Üniversitesi'ne sahte geçişi ortaya çıkıyor. ÖSYM belgesini sahte düzenliyor. Biz bilgisayarı verdiğimizde çok sayıda çocuk pornosu çıktı. Bu şahsın tutuklu olması lazımdı.

Biz bu firmanın 2013 yılında davasını takip ediyoruz. Daha başka davalarımızda var. 30 milyon liralık başka bir davası daha var. Onlarda dava açtı. Alınmayan paraya fatura falan kesilmez. Kim kimi kullanıyor bu arada bilinmiyor.

'TARİHİ FARK YİYECEKLER, PİŞMAN OLACAKLAR'

20 bin işçiyi işten çıkaracak dediler. Kirli siyasetin dayandığı nokta yargıya kadar geldi. Bu şehir bu iğrenç oyunu bozacak. Böyle devam eden dosyanın bir amacı olabilir o da adli yargılamayı etkilemek. 10 yıl belediye başkanlığım var. Bu olay ters tepecek. Tarihi fark yiyecekler, pişman olacaklar. Bu dosyalar aynı gazeteye gitti. Anketler artıkça bunu çıkardılar ortaya. Benim Necmettin Kesgin ile bir arkadaşlığım yok. Ben asla temsil etmedim.

SEZAİ TEMELLİ'NİN AÇIKLAMASINA YANIT

Ben herkese hizmet etmek zorundayım. Mansur Yavaş'ın kaybetmesini isteyen birinin sözü bu. Kendileri terörle alakalarını kesmediği sürece bizimle işbirliği yapamaz. Bizim gelen köken belli. Benim arkamda millet var. Ben İstanbul'da, İzmir'de duymuyorum böyle bel altı siyaset.

Birincisi geçen seçimden dolayı nedeseler haklılar. Hatalarımız da var. Bu kez millet ittifakı var. Mansur Yavaş gönüllüleri olarak gönüllüler var. Buna ben bir görev olarak bakıyorum. İnsanlar artık bu konular yüzünden oy kullanmak istemeyecekler. Oyların 2 milyonu aşacağını düşünüyorum. her gittiğim yerde sandığa sahip çıkacağız diyorum. İnsanlar çok hevesliler hiç bir eksiğimiz yok. İlçelerde de Millet ittifakı'nın adayları var.

Ankara'nın sorunları aynı. Trafik, metro, su sıkıntıları devam ediyor. Musluktan hala su içilemiyor. Belediyenin yapması gereken faaliyetler devam edecek. Biz sorduk ne bekliyorsunuz dedik. İşsizlik çıktı. Belediye işsizliği çözebilir. Daha çok üretmek için daha çok işçi lazım olacak. Fuar alanları, organize sanayiler çok önemli. benim neden projem olmasın. Ben meydanlarda bunu anlatmıyorum. Ağaç ithal etmeyeceğiz, üretim desteği vereceğiz.