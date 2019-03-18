Hakkında 50 yıl hapis cezası bulunan ve 151 ayrı suçtan sabıkalı kişi yakalandı

Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı kahvehanede yakaladı. Çaphur'un üzerinde yapılan aramada Yakup Taşer adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir'de 151 ayrı suçtan sabıkası olan ve hakkında 50 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı kahvehanede yakaladı. Çaphur'un üzerinde yapılan aramada Yakup Taşer adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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