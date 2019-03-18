İmamoğlu: Sandık günü ölüm kalım mücadelesi değil, demokrasi mücadelesidir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sandık Güvenliği Toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

— 31 Mart 2019 bana göre yereldeki değişim, Türkiye'nin yerelden başlayan sıkıntılı süreçlere dur diyeceği ve kent içerisinde yaşam kalitesini artıran çok önemli bir seçime imza atacağız. Bu süreç içerisinde tarihsel yerel seçimi süsleyen bir sayıyı sizinle paylaşmak istiyorum. Yeni bir başlangıca imza atan milletimizin 31 Mart günü İstanbul'daki okul sayısının 1919 olmasını ben tesadüf olarak görmüyorum. Gerçekten yenilikçi bir bakıştır. Dolayısıyla hep birlikte bu okul sayısının bu sayıda olması gerçekten önemli bir andır.

— Hep beraber o yenilikçi ruhu İstanbul'dan hediye etmek adına mücadele vermeliyiz. Sakin, aklı başında, güvenliği tam bir şekilde mücadele etmeliyiz. Sandıkta görev alan siyasi parti mensuplarına bu çağrıyı yapıyorum. Sandık günü ölüm kalım mücadelesi değildir. Bir demokrasi mücadelesidir. Bir gün sonra birbirimizin yüzüne bakacağız. Belki birkaç kişi veya küçük topluluk için ölüm kalım mücadelesi olabilir ama milletimiz İstanbul halkı için öyle bir mücadele değildir. Dolayısıyla vicdanıyla, ahlakıyla herkesin bu sürece katkı sunmasını istiyorum.

İMAMOĞLU'NDAN YOUTUBE'DAN OLUMSUZ VİDEOLARI YAYINLAYANLARA KINAMA

Sosyal medyadaki kötüleme videolarını yapanlara seslenerek çocukların da bunları izlediğini hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

- Youtube kötüleyen yayınlar vesaire aslında kimseyi kırmayın diyen İmamoğlu şöyle yapmış kırmış döküm vesaire inanın ayıplıyorum. Bazen daha da ileri giden çok ahlaki sınırları aşan söylemlerde videolar yapıyorlar. Yapmayın bu milletin ahlaki damarlarını ne yazık ki köreltmeye çalıştınız ama asla körelmedi. Derinliği ve hoşgörüsü yüksek bir milletiz. Bu işlere başvuranları kınıyorum. Bütün vatandaşlarımız dikkatli olmalarını diliyorum. Çocukların bile elinde tablet var. Kötü bir şey gördüğünde kızım bile bana soruyor. Hepimizin çocukları var, o çocukların izleyemeyeceği derin bir sponsorluklar yayınlamışlar ki, nasıl bütçe buluyorlar bilmiyorum. biz zorluklar içerisinde seçimi yürütüyoruz ama yani kirli yayın için o kadar zorlu işlere girmelerini ve çıkarmalarını da açıkçası merakla takip ediyorum. Çocuk çizgi filminin bile ekranına düşüyor, bu kadar aşağı bir hamleyi üzülerek izliyorum. Yapmasınlar gerçekten onur kırıcı. Bugüne kadar söz konusu kadınlar, kimlikler, kişilikler olduğunda rakibimde olsa sahip çıkan ve yanlış konuşulmasına asla fırsat tanımayan bir anlayışı ortaya koyduk. Dikkat etmelerini ve diğer siyasi partilerinde buna taviz vermemelerini diliyorum.

'SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN HER YOL MUBAHTIR DİYEREK AÇILAN YARALARI PANSUMAN ETMEYE GELİYORUZ'

- Bizim ittifak ortağımız belli, o da İYİ Parti diğer siyasi partinin tabanına oy verenine mesaj her yerde veriyorum. Burada da veriyorum, tekrar ediyorum bir korkumuz yok. Ben HDP'li kardeşimin oyunu istiyorum, ama ekliyorum AK Partili kardeşimin de oyunu istiyorum, sonuna kadar alacağım da. Bundan başka bir şey oluşturmak, başka bağlar kurmak, toplumu alabora etmek bu yayın kuruluşlarına hiç yakışmıyor, ayıptır, üzüntü vericidir, düzeltmelerini istiyorum. Seçimi kazanmak için her yol mubahtır diyen insanlar bu ülkeye derin yaralar açıyorlar. Biz bu yaraları pansuman etmeye iyileştirmeye geliyoruz. İnsanları birbirinin yüzüne bakacak ve birbirine selam verecek, kol kola olacakları, tüm maneviyatları, bütün güzellikleri yaşayacakları bir İstanbul var etmeye geliyoruz.

'BU SÜREÇ EKREM İMAMOĞLU'NUN İBB BAŞKANI SEÇİLME SÜRECİ DEĞİL, İSTANBULLUNUN İSTANBUL'U YÖNETME SÜRECİDİR'

— Sandık görevlileri her birisi tüm bu insanlar inanın bu sürecin kahramanlarıdır. Bu sürecin kahramanlarını asla unutmayacağız. Seçimden sonra her zaman hatırlayacağız ve mutlak defalarca teşekkür edecek ve buluşacağız. Büyük buluşmayı İstanbul'un yeni bir başlangıca yelken açtığı günleri size taahhüt ediyorum. Sizi davet edeceğim İBB Başkanı olarak sizi mutlu bir şekilde ağırlayacağıma size söz veriyorum. Bundan sonraki günlerinizde hiçbir eksilik oluşturmadan her okula, her sürece ihtiyaç duyduğunuz alana yakınlarınızı kardeşlerinizi, iş arkadaşlarınızı okul arkadaşlarınızı davet etmekten çekinmeyin. Bu süreç Ekrem İmamoğlu'nun büyükşehir belediye başkanı seçilme süreci değildir, bu süreç İstanbullunun İstanbul'u yönetme sürecidir.