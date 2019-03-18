Soylu: İmamoğlu 'PKK'dan gelecek oyun Allah cezasını versin' diyemez, sözleşmeyi imzalamışlar

Balat'ta vatandaşlara bir araya gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada CHP'nin HDP'yle ittifak yaptığını ifade ederek, 299 HDP'linin CHP listelerinden belediye meclis üyesi adayı yapıldığını söyledi.

Söz konusu adayların kimlikleri hakkında bilgi veren Soylu, "Bunlar kimler? PKK'ya patlayıcı taşıyanlar, PKK'nın propagandasını yapanlar, Apo için açlık grevi yapmak için çaba sarf edenler, sağdan soldan esnaftan haraç toplayanlar… Bunları getirmiş belediye meclis üyesi, il genel meclisi üyesi yapmışlar. Şimdi İmamoğlu çıkacak diyecek ki 'Benim onlarla ilgim yok.' İmamoğlu paçayı çoktan kaptırmışsın. Ben de Karadeniz evladıyım. Bir Karadeniz evladı PKK'ya taşeron olmaz, celladı ve Azrail'i olur. Terörist cenazelerine gidenlerle aynı partide olmaz" ifadelerini kullandı.

'TANRIKULU'NUN BARO BAŞKANIYKEN EN ÖNEMLİ İŞLERİNDEN BİRİ TERÖRİSTLERİN HASTANELERDE TEDAVİSİNİ SAĞLAMAKTI'

Soylu, 'CHP milletvekili olup terörist cenazelerine gidip gözyaşı dökenler olduğunu' iddia ederek, şunları aktardı: "İsmi neydi? CHP'nin milletvekili Sezgin Tanrıkulu. Terörist cenazelerini gidiyor. Yetmedi Diyarbakır'da baro başkanıyken en önemli işlerinden birisi teröristlerin hastanelerde veya başka yerlerde tedavi edilmeleri sağlamaktı. Yaptığı bir sürü iş var. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan İmamoğlu çıksın desin ki 'Terörist cenazesine giden, aynı zamanda teröristlerin tedavisini yaptırmak için çaba sarf eden bu adamla aynı çatı altında olmaktan iğreniyorum, tiksiniyorum.' Hadi desin. Diyebilir mi? 'PKK'dan gelecek oyun Allah cezasını versin. Bekleyenin de Allah cezasını versin' diyebilir mi? Diyemezler. Sözleşmeyi imzalamışlar."