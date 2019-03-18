Kayıt
08:16 18 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Beka, ezana saygısızlık, Mansur Yavaş tutmadı, Yeni Zelanda da tutmayacak

    © AA / Mustafa Çiftçi
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (709)
    0 03

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Mansur Yavaş dediler tutmadı, ezana saygısızlık dediler tutmadı. Şimdi bizim üzerimizden Yeni Zelanda'daki olayı gündeme getiriyorlar, o da tutmayacak" ifadelerini kullandı.

    Yeni Zelanda'da 50 kişinin katledildiği saldırıyla ilgili yaptığı açıklamaları eleştirilen Kılıçdaroğlu, "İslam dünyasında yaşanan dram, İslam dünyasından kaynaklanan terör, bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor, neden benim ülkemde terör var?" ifadelerini kullandı.

    Christchurch'teki cami saldırılarının ardından Yeni Zelanda'da pek çok yerde anma noktaları oluşturuldu
    © AP Photo / Vincent Yu
    CHP, Yeni Zelanda'ya heyet gönderiyor
    Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müslümansan terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin! İslam dünyası kendisine bir bakmalı, diyor. Bir Müslüman bunu Müslümanlara nasıl yakıştırır!" derken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Bunlar tam da aslında teröristleri sevindiren açıklamalardır" yorumunu yaptı.

    Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'e konuşan Kılıçdaroğlu eleştirilere şu cevabı verdi:

    "Konuşmamın tamamına bakıldığı zaman katliamı lanetledik. Bu katliamı yaratan Batı'nın ırkçı, İslam düşmanı siyaset adamlarının sorumluluğunun da ortada olduğunu hatırlattım. Bu katili yaratan İslam karşıtı, ırkçı politik yapılardır, bu yapıların yarattığı iklimdir. Bunun iyi sorgulanması lazım ve bu iklimin ortadan kaldırılmasının koşulları yaratılmalı. Teröre, kimden gelirse gelsin karşı olduğumuzu belirtiyoruz. 50 kişinin hayatını kaybetmesi bütün dünyada infial yarattı. Sadece İslam dünyası tarafından değil Hristiyan dünyası tarafından da lanetlenmeli. Vahşi, acımasız, insanlık dışı bir olay. Bu katilin yetişme koşulları, Müslümanlara düşman olması, bunu yetiştiren iklim, bunların sorgulanması gerekiyor. Gidip ibadet yapan insanları tek tek vurması akıl alacak olay değil. Irkçı ve İslam düşmanı bu ve benzer saldırıların vakit geçirmeksizin önüne geçilmeli. Katledilen Müslüman kardeşlerimizin hiçbir kabahatleri yok. Beka dediler tutmadı, Mansur Yavaş dediler tutmadı, ezana saygısızlık dediler tutmadı. Şimdi bizim üzerimizden Yeni Zelanda'daki olayı gündeme getiriyorlar, o da tutmayacak. Bütün dünyanın lanetlediği bir olayı başka bir yere çekmeye, oradan siyasi rant elde edebilir miyim arayışına girmeye gerek yok. Siyaseten de ahlaki olarak da doğru değil."

    'HALK, MANSUR BEY'İN DÜZGÜN BİR İNSAN OLDUĞUNU KABUL EDİYOR'

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayınız Mansur Yavaş'ı önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik suçlayan bir açıklama yaptı ardından Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli Yavaş'ın adaylıktan çekilmesi gerektiğini söyledi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yavaş'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Mansur Yavaş'la görüştünüz mü bu konuyu?

    Mansur Yavaş
    © AA / Evrim Aydın
    Yavaş: Biz Kesgin'in davasını almadık, döviz bürom var diyerek bana kendi senedini verdi
    "Mansur Bey'i aradım, konuştuk. Bir basın toplantısı yapacağını, bütün ayrıntıları kamuoyu ile paylaşacağını, bu iftira kampanyasından dolayı siyaset adına büyük üzüntü duyduğunu, siyasetin böyle olmaması gerektiğini ifade etti.

    Halk, sevse de sevmese de Mansur Bey'in düzgün bir insan olduğunu kabul ediyor. Beypazarı'nda uzun süre belediye başkanlığı yaptı. Eğer bir kara leke olsa orada çıkardı. Araştırdılar, soruşturdular bir şey bulamadılar. Sonuçta bir çocuk tacizcisi buldular. Yarı şizofren, sahtekâr bir adam bulup arkasına takıldılar. Önce saygın bir işadamı dediler. Saygın işadamının kim olduğu ortaya çıktı! Şimdi ‘Biz onu tanımıyoruz' diyorlar. Tanımadığınız adama neden ‘saygın işadamı' diyorsunuz?

    'ERDOĞAN KENDİSİNE ÇIKIŞ ARIYOR'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Metin Aktas
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Yavaş çağrısı: Adamda her türlü yolsuzluk var, çık adayının karıştığı işleri izah et
    Tutturdular Mansur Yavaş… Mansur Yavaş'tan ne istiyorsunuz! Düzgün, çalışkan, projelerle hizmet üretmeye çalışan bir kişi. Bir kaybetme korkusu içinde kendisine çıkış arıyor Erdoğan.

    Heyecan var sokaklarda. CHP'ye verilecek her oy, dünyaya bir mesaj yollayacak, "Türk halkı iktidarın bütün baskılarına rağmen demokrasiye sahip çıktı" algısını güçlendirecektir. Bu algıyı güçlendirecek her oy aslında Türkiye'de demokrasinin pekişmesine de yol açacaktır. Samimi düşüncem de budur."

    '8 MART EYLEMİNDEKİ KADINLARIN HİÇBİRİNİN AKLINA EZANI PROTESTO ETMEK GELMEZ'

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yapılan geleneksel "Feminist Gece Yürüyüşü"nde kadınların, ezanı ıslıkladıkları iddiası ve onları hedef gösteren açıklamalar üzerine sokağa çıkanlar oldu. Eylemci kadınlar ısrarla biz ezanı ıslıklamadık dedi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan onları hedef almaya devam etti. Neden?

    Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Yenimahalle mitingi
    © AA / Erçin Top
    Erdoğan'dan '8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü' yorumu: İşgal hareketine girişmek istediler
    "Kadın örgütleri açıklama yaptılar. O gürültülü ortamda, polislerin baskısı altında ezan sesini duymadıklarını, polislerin uyguladığı şiddet dolayısıyla kendilerini savunduklarını, protesto ettiklerini ifade ettiler. Sağduyu sahibi, muhafazakâr kimlikleri ile tanınan yazarların köşe yazılarında da ezanın protesto edilmediği vurgulandı. Neden insanlar ezanı protesto etsin ki? Orada binlerce kadın olduğu söyleniyor. Binlerce kadının içinde de hiç kimsenin aklına ezanı protesto etmek gelmez.

    O gösteriyi alıp da başka bir çerçevede inanç üzerinden dini siyasete alet etmek doğru değil. Bu bağlamda herkesin Mehmet Akif Ersoy'un ‘Ezanlar' şiirini okumalarını tavsiye ederim. Akif, ezanı sadece dini bir ritüel değil aynı zamanda bağımsızlığın da sembolü olarak görür (Kılıçdaroğlu, M.A. Ersoy'un, "Ezanlar" şiirinde vurguladığı, "güneşin her yerde farklı zamanlarda doğması sebebiyle yeryüzünde ezansız zaman yoktur" hatırlatmasında bulunuyor ve dünyanın her yerinde insanlar ezan sesini duymaya bu denli alışmışken neden birden bire birileri protesto etsin, imasında bulunuyor."

    'ERDOĞAN'IN KADINLARI HEDEF ALMASI, SIKIŞMIŞLIĞIN GETİRDİĞİ BİR NEFRET SÖYLEMİ'

    Kadınların düşmanlaştırılması da bir seçim malzemesi mi?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimleri için İskenderun mitingi
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Erdoğan: İstanbul'da ezanı ıslıklayan nursuzlara, cuma salasıyla dalga geçen edepsizlere sandıkta Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?
    "Erdoğan'ın söyleyecek bir şeyi yok! İşsizlik dese işsizliği önleyemedi, ekonomi iyi dese iyi değil, tarım iyi dese değil, esnafın durumu parlak dese değil. Ne söyleyecek Erdoğan? Kendisine malzeme bulmalı. Bula bula bunları buldu, bunlar da doğru değil. Köşeye sıkışmış. Kaybettiğini görüyor. İrtifa kaybediyor. İftira ile kendisine yakışmayan, oturduğu makamın ağırlığı ile asla bağdaşmayan bir söylem içinde günü kurtarmaya çalışıyor. Sıkışmışlığın getirdiği bir nefret söylemi. Bunlar doğru değil. Bu toplumda gerilimi besliyor, gerilimi artırıyor. Siyaset bir hizmet yarışıdır, oturur programınızı anlatırsınız. Yerel yönetimlerle ilgili ne yapacak AK Parti? AK Partili belediyeler ne yapacak kimse bilmiyor."

    'TÜRKİYE'NİN EN TEMEL SORUNU: İŞSİZLİK'

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılında 2.5 milyon yeni istihdam yaratılacağını açıkladı ama Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı işsizlik rakamlarına göre Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 11 bin kişi artmış. Siz de konuşmalarınızda işsizlik konusuna özel olarak değiniyorsunuz.

    Kilis'te işsizlik sırası
    © Fotoğraf : DHA
    İşsizlik yüzde 13.5'e yükseldi, işsiz sayısı 4 milyonu aştı
    "İşsizlik Türkiye'nin en temel sorunlarından birisi haline geldi. Son bir yılda 1 milyon 11 bin kişi işsiz kaldı. 7-7.5 milyon işsizimiz var. Çok büyük bir rakam. Bir aileye verilecek en ağır ceza yaşam standardını düşürmektir. Geldiğimiz bu tablo çok açık. İşsizlikle mücadele konusunda iktidarın yaptığı hiçbir şey yok. Yasalar, teşvikler çıkardılar, paketler açıkladılar ama bugünkü tablo ortaya çıktı. Hükümet işsizliğin nereden kaynaklandığını bilmiyor aslında. Bu kadar acemice yönetiyor Türkiye'yi. İşsizliğin temel kaynağı Türkiye'nin üretimden kopartılmasıdır. Tarımda, sanayide, hizmetler sektöründe, üniversitede üretmiyor. Üretimden kopartılan bir Türkiye'nin beka sorunu var aslında. Bunlar beka sorununu kendi koltuklarına bağladılar. Tarımda ekenlere değil, ekmeyenlere destekleme primi verdiler. Toprağını ekme, sana para vereceğiz dediler, bir süre sonra insanlar üretimden koptu ve tarım ürünleri, hayvansal ürünler ithal edilmeye başlandı. Kimi zenginleştiriyor? Yabancı ülkelerin çiftçisini zenginleştiriyor. Üretim dedikçe onlar başka bir şey anlıyor. İnşaat üretecek! Binayı yaparsınız, peki bina bitince… Ama bir fabrika kurarsınız ve sürekli üretimi sağlayan bir organizasyon kurarsınız, orada içiler çalışır günün 24 saati. Yeni istihdam alanı yaratılmış olur. Bunun farkında değiller."

    'ERDOĞAN'IN TEK DÜŞÜNCESİ KOLTUĞUMDAN OLUR MUYUM OLMAZ MIYIM?'

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Murat Kaynak
    Kılıçdaroğlu: Erdoğan tükenmişlik sendromu yaşıyor
    "Fabrikaları sattılar, hizmete kapattılar, işsizlik geldi toplumun başına bela oldu. Bunu kısa sürede çözebilirler mi? Hayır! Türkiye'yi yeniden üretim süreci içine sokmanın kendi içinde ek maliyetleri var. Para vereceksiniz, mal alacaksınız, borçlanacaksınız, faiz vereceksiniz… Öyle bir girdabın içindeler ki şu anda. Borç ödemek için de borç almak zorunda. Eğer bir ülke borç ödemek için de borç almak zorunda ise daha yüksek faiz ödemek zorundalar. Erdoğan bunun ne kadar farkında? Emin olun hiç farkında değil. Sadece Saray'ın mutfağına bakıyor. Saray'ın mutfağında her şey varsa Türkiye'de herkesin mutfağı böyle sanıyor. Ayrı bir dünyada yaşıyor. Onun tek düşüncesi, koltuğumdan olur muyum olmaz mıyım?"

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (709)

    İlgili konular:

    Kılıçdaroğlu: Her evde huzur istiyoruz
    Kılıçdaroğlu: Bilim ve bilgi, İslamiyetin vazgeçilmezidir
    Kılıçdaroğlu: Fabrikaları satarak domates, tütün alıyoruz
    Kılıçdaroğlu: İçimizde kin yok, dostluk var
    Kılıçdaroğlu: Bir ülke üretirse beka sorunu olmaz
    Etiketler:
    8 Mart Dünya Kadınlar Günü, terör saldırısı, Müslüman, İslam, Ekonomi, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, CHP, AK Parti, Mehmet Akif Ersoy, Necmettin Kesgin, Ömer Çelik, İbrahim Kalın, Mansur Yavaş, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    19. yüzyılın Rusya’sının ilk renkli görüntüleri
    19. yüzyılın Rusya’sının ilk renkli görüntüleri
    Karikatür
    ABD’den Beyaz Miğferler’e 5 milyon dolarlık destek
    İnfografik
    Yeni Zelanda'da camilere silahlı saldırı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet