Kılıçdaroğlu: Beka, ezana saygısızlık, Mansur Yavaş tutmadı, Yeni Zelanda da tutmayacak

Yeni Zelanda'da 50 kişinin katledildiği saldırıyla ilgili yaptığı açıklamaları eleştirilen Kılıçdaroğlu, "İslam dünyasında yaşanan dram, İslam dünyasından kaynaklanan terör, bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor, neden benim ülkemde terör var?" ifadelerini kullandı.
Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'e konuşan Kılıçdaroğlu eleştirilere şu cevabı verdi:
"Konuşmamın tamamına bakıldığı zaman katliamı lanetledik. Bu katliamı yaratan Batı'nın ırkçı, İslam düşmanı siyaset adamlarının sorumluluğunun da ortada olduğunu hatırlattım. Bu katili yaratan İslam karşıtı, ırkçı politik yapılardır, bu yapıların yarattığı iklimdir. Bunun iyi sorgulanması lazım ve bu iklimin ortadan kaldırılmasının koşulları yaratılmalı. Teröre, kimden gelirse gelsin karşı olduğumuzu belirtiyoruz. 50 kişinin hayatını kaybetmesi bütün dünyada infial yarattı. Sadece İslam dünyası tarafından değil Hristiyan dünyası tarafından da lanetlenmeli. Vahşi, acımasız, insanlık dışı bir olay. Bu katilin yetişme koşulları, Müslümanlara düşman olması, bunu yetiştiren iklim, bunların sorgulanması gerekiyor. Gidip ibadet yapan insanları tek tek vurması akıl alacak olay değil. Irkçı ve İslam düşmanı bu ve benzer saldırıların vakit geçirmeksizin önüne geçilmeli. Katledilen Müslüman kardeşlerimizin hiçbir kabahatleri yok. Beka dediler tutmadı, Mansur Yavaş dediler tutmadı, ezana saygısızlık dediler tutmadı. Şimdi bizim üzerimizden Yeni Zelanda'daki olayı gündeme getiriyorlar, o da tutmayacak. Bütün dünyanın lanetlediği bir olayı başka bir yere çekmeye, oradan siyasi rant elde edebilir miyim arayışına girmeye gerek yok. Siyaseten de ahlaki olarak da doğru değil."
'HALK, MANSUR BEY'İN DÜZGÜN BİR İNSAN OLDUĞUNU KABUL EDİYOR'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayınız Mansur Yavaş'ı önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik suçlayan bir açıklama yaptı ardından Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli Yavaş'ın adaylıktan çekilmesi gerektiğini söyledi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yavaş'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Mansur Yavaş'la görüştünüz mü bu konuyu?
Halk, sevse de sevmese de Mansur Bey'in düzgün bir insan olduğunu kabul ediyor. Beypazarı'nda uzun süre belediye başkanlığı yaptı. Eğer bir kara leke olsa orada çıkardı. Araştırdılar, soruşturdular bir şey bulamadılar. Sonuçta bir çocuk tacizcisi buldular. Yarı şizofren, sahtekâr bir adam bulup arkasına takıldılar. Önce saygın bir işadamı dediler. Saygın işadamının kim olduğu ortaya çıktı! Şimdi ‘Biz onu tanımıyoruz' diyorlar. Tanımadığınız adama neden ‘saygın işadamı' diyorsunuz?
'ERDOĞAN KENDİSİNE ÇIKIŞ ARIYOR'
Heyecan var sokaklarda. CHP'ye verilecek her oy, dünyaya bir mesaj yollayacak, "Türk halkı iktidarın bütün baskılarına rağmen demokrasiye sahip çıktı" algısını güçlendirecektir. Bu algıyı güçlendirecek her oy aslında Türkiye'de demokrasinin pekişmesine de yol açacaktır. Samimi düşüncem de budur."
'8 MART EYLEMİNDEKİ KADINLARIN HİÇBİRİNİN AKLINA EZANI PROTESTO ETMEK GELMEZ'
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yapılan geleneksel "Feminist Gece Yürüyüşü"nde kadınların, ezanı ıslıkladıkları iddiası ve onları hedef gösteren açıklamalar üzerine sokağa çıkanlar oldu. Eylemci kadınlar ısrarla biz ezanı ıslıklamadık dedi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan onları hedef almaya devam etti. Neden?
O gösteriyi alıp da başka bir çerçevede inanç üzerinden dini siyasete alet etmek doğru değil. Bu bağlamda herkesin Mehmet Akif Ersoy'un ‘Ezanlar' şiirini okumalarını tavsiye ederim. Akif, ezanı sadece dini bir ritüel değil aynı zamanda bağımsızlığın da sembolü olarak görür (Kılıçdaroğlu, M.A. Ersoy'un, "Ezanlar" şiirinde vurguladığı, "güneşin her yerde farklı zamanlarda doğması sebebiyle yeryüzünde ezansız zaman yoktur" hatırlatmasında bulunuyor ve dünyanın her yerinde insanlar ezan sesini duymaya bu denli alışmışken neden birden bire birileri protesto etsin, imasında bulunuyor."
'ERDOĞAN'IN KADINLARI HEDEF ALMASI, SIKIŞMIŞLIĞIN GETİRDİĞİ BİR NEFRET SÖYLEMİ'
Kadınların düşmanlaştırılması da bir seçim malzemesi mi?
'TÜRKİYE'NİN EN TEMEL SORUNU: İŞSİZLİK'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılında 2.5 milyon yeni istihdam yaratılacağını açıkladı ama Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı işsizlik rakamlarına göre Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 11 bin kişi artmış. Siz de konuşmalarınızda işsizlik konusuna özel olarak değiniyorsunuz.
'ERDOĞAN'IN TEK DÜŞÜNCESİ KOLTUĞUMDAN OLUR MUYUM OLMAZ MIYIM?'
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)