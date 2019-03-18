Soylu'dan kendisine tepki gösteren vatandaşa: Densiz, utanmadan milletin içine çıkıyorsunuz

Üsküdar'da konuşan Soylu, "Seçimlerden hemen sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa Doğu ve Güneydoğu'da valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. Bu sözleşmeyi yapan Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dur, İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'dir, FETÖ'dür, PKK'dır, HDP'nin sözde vekilleridir" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partisi hakkındaki sözlerine tepki gösteren yurttaşa "Densiz" dedi. Yurttaş, Soylu'nun konuşmasının ardından gözaltına alındı. pic.twitter.com/hMALsH6K8H— dokuz8HABER (@dokuz8haber) March 18, 2019
T24'ün aktardığı habere göre Soylu'nun ifadelerine dinleyicilerden tepki yükseldi. Bir katılımcının Saadet Partisi'yle ilgili sözlerini eleştirmesine karşılık veren Soylu, Saadet Partisi'ni ‘PKK'yi Meclis'e taşımak'la suçladı:
Süleyman Soylu'nun ifadelerine itiraz eden Saadet Partilinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)