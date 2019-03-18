Eski manken Tuğba Özay: CHP'de değişim rüzgarı esmeli

2015 yılında CHP'den milletvekili aday adayı olan eski manken Tuğba Özay, CHP'de değişim rüzgarı esmesi gerektiğini söyledi. Özay, "Sanatçı muhalif olmak durumundadır. İsterse aynı ideolojiden, aynı görüşten olsun karşısındaki güç ama bence her zaman toplumun kanayan yaralarını dile getirmeli, bunlara çözüm aramalıdır" diye konuştu.

Aydınlık gazetesinden Onur Akay'a konuşan Tuğba Özay , "2015 yılında CHP İstanbul 1. Bölge'den milletvekili aday adayı olmuştunuz. Önümüzde yerel seçimler var ve CHP ile ilgili düşüncen nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde artık değişim rüzgarları esmelidir. Başarısızlıkla sonuçlanan art arda seçimler varsa eğer bir yenilik olmalıdır, bir özeleştiri yapılmalıdır. Bunu düşmanlıkla, kinle, öfkeyle değil, anlayışla, hoşgörüyle, empatiyle ve sempatiyle yapabilmelidir insanlar. Gençlerin yolu açılmalıdır. Kadınların yolu açılmalıdır. Ben gençlerin ve kadınların siyasette daha aktif olmasını istiyorum."

'SANATÇI MUHALEF OLMAK DURUMUNDA'

Özay, siyasete devam edip etmeyeceğiyle ilgili, "Aktif siyaset için çok istiyorlar ve şu anda da talepler var. Şu an için ben zaten duruşumla, söylemlerimle, halkın içinde olmamla bir şekilde insanlara dokunuyorum. Siyaset bana göre insanlara dokunabilmek, insanların derdine çare olabilmektir. Belki dört, beş sene sonra aktif siyasetin içinde olurum ve bence olmalıyım. Çünkü parlamentoda güzel insanların var olması gerekiyor. Bundan dört sene önce milletvekilliği seçimlerini kazanmış olsaydım, benim gibi biri sürekli dünya basınında olurdu sanırım" ifadelerini kullandı.

"Sanatçı muhalif olmak durumundadır" diyen Özay, şöyle devam etti: "İsterse aynı ideolojiden, aynı görüşten olsun karşısındaki güç ama bence her zaman toplumun kanayan yaralarını dile getirmeli, duyarlılık gösterilmesi gereken konuları dillendirmeli, bunları masaya yatırmalı, bunlara çözüm aramalıdır."