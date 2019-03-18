İşkence yaptığı papağan ölen Murat Özdemir: Herkesten hatta Acun Ilıcalı'dan özür dilerim

Murat Özdemir'in 9 Aralık'ta paylaştığı video: Olsun Acuncuğum, senin için de yatarız. Sen benim çıkışımı bekle. Sen beni içeri koy, sonra çıkışımı bekle. Ben içeride kafayı bir kırayım, aklın varsa içeride öldür beni. Çıkartma dışarıhttps://t.co/shg1THU8TH pic.twitter.com/Ef386RMjvc