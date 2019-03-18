İşkence yaptığı papağan ölen Murat Özdemir: Herkesten hatta Acun Ilıcalı'dan özür dilerim

MasterChef Türkiye yarışmasında diskalifiye olmasının ardından papağanına işkence uygulayarak sosyal medyada infial uyandıran Murat Özdemir, bir video çekerek herkesten özür diledi.
Özdemir, "3 senedir bakmakta olduğum papağanla ilgili bir video çektim ve kötü sonuçlar doğdu. Bundan dolayı herkesten, bütün hayvan haklarından, papağanımdan, bütün insanlardan hatta Acun Ilıcalı abiden çok çok özür diliyorum. Lüften özrümü kabul edin" ifadelerini kullandı.
Özdemir, papağanına uyguladığı şikayetlerin ardından gözaltına alınmış, daha sonra Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Özdemir'in TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'yı "Aklın varsa içeride öldür beni, dışarıya çıkartma" diyerek tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.
Murat Özdemir'in 9 Aralık'ta paylaştığı video: Olsun Acuncuğum, senin için de yatarız. Sen benim çıkışımı bekle. Sen beni içeri koy, sonra çıkışımı bekle. Ben içeride kafayı bir kırayım, aklın varsa içeride öldür beni. Çıkartma dışarıhttps://t.co/shg1THU8TH pic.twitter.com/Ef386RMjvc— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 22, 2018
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