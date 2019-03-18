Saadet Partililer A Haber'i protesto etti: Kaç kere söylememiz icap eder?

A Haber'in "Saadet Partisi Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekleyecek" haberi Saadet Partililerce Ankara'da protesto edildi. Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, "Saadet Partisi olarak Ankara'nın 25 ilçesinde ve büyükşehirde aday çıkarttığımızı sizlere daha kaç kere söylememiz icap eder?" diyerek tepkisini dile getirdi.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala A Haber'in 'Saadet Partisi Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekleyecek' haberi protestolara neden oldu.

A Haber Ankara Bürosu önünde toplanan Saadet Partililer adına konuşan partinin Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, "Sizin yaptığınız haberler basın yayın ilkeleri ile bağdaşmadığı gibi insani hiçbir ahlakla bağdaşmamaktadır" dedi.

​Beyazıt, "Saadet Partisi olarak Türkiye'mizin 1389 seçim bölgesinin tamamında olduğu gibi Ankara'nın 25 ilçesinde ve büyükşehirde aday çıkarttığımızı sizlere daha kaç kere söylememiz icap eder?" ifadesini kullandı.

"Korkunun ecele faydası yok" diyen Beyazıt, "31 Mart'ta inşallah biz zafere ulaşacağız. Sizin yaptığınız haberler basın yayın ilkeleri ile bağdaşmadığı gibi insani hiçbir ahlakla bağdaşmamaktadır. Bizlerin sabrı, hoşgörüsü ve kardeşliğe olan inancı sizlerin zulmünü ve yalanını mağlup edecektir" diye konuştu.