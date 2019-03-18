Atatürk büstüne silahla ateş edip molotof kokteyli atan sanığa 18 yıl 8 ay hapis cezası

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Balduz ve avukatı katıldı.

© Fotoğraf : DHA Adana'da Atatürk büstüne satırlı saldırı

Esas hakkındaki değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, sanığın 2017 yılında 2 okuldaki Atatürk büstüne silahla ateş ettiğini ve olay yerini gösteren kamera kayıtlarıyla suçunun sabit olduğunu belirtti.

Savcı, bu durumun dikkate alınarak sanığın üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' ve 'Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma' suçlarından cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

79 YIL HAPİS İSTENMİŞTİ

Esas hakkındaki mütalaaya karşı söz hakkı verilen sanık Balduz, suçlamaları reddederek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Balduz'u dört suçtan 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adana'da 2017 yılında Dumlupınar mahallesinde bulunan Kanuni İlköğretim Okulu'nun bahçesindeki Atatürk büstüne molotof kokteyli, Meydan mahallesindeki Cumhuriyet Ortaokulu ve Cumhuriyet Anaokulu bahçesindeki büstlere de silahla ateş ettiği iddiasıyla tutuklanan Ali Balduz hakkında 79 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.