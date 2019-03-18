Bakan Soylu’ya hakaret eden Saadet Partililere adli kontrol talebi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 17 Mart tarihinde Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde AK Parti seçim irtibat bürosu önünde vatandaşlara hitap ettiği sırada 2 mahalle yöneticisi ‘şerefsizler' diye bağırmıştı.
© AA / Bilal Kahyaoğlu
Olayın ardından gözaltına alınan Saadet Partisi mensubu 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.
Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından 'kamu görevlisine hakaret' suçundan adli kontrol talebiyle Anadolu Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Şahısların mahkeme sorgusunun başlaması bekleniyor.
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