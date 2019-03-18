Türk Arap Medya Derneği Başkanı Kışlakçı: Suudi Arabistan, Kaşıkçı konusu kapansın diye medyaya para ayırdı

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "Suudi Arabistan, aylardır milyar dolar, on milyar doları sırf medyaya ayırdı; bu konuyu basın ve politikacılar kapatsın diye. Amerika'da birçok gazeteci beni arıyor, 'Burada ciddi para dağıtılıyor, artık kimse yazı yazmıyor' diye" dedi.

© REUTERS / Edgar Su Interpol'den, Türkiye'nin talebiyle Kaşıkçı cinayeti şüphelisi 20 Suudi hakkında kırmızı bülten

Erzurum Diplomasi Akademisi tarafından Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Orta Doğu'daki Yeni Eksenler ve Değişen Jeopolitik' konulu konferansa katılan Türk Arap Medya Derneği Başkanı Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kışlakçı, "Suudi Arabistan, aylardır milyar dolar, on milyar doları sırf medyaya ayırdı; bu konuyu basın ve politikacılar kapatsın, diye. Amerika'da birçok gazeteci beni arıyor. 'Burada ciddi para dağıtılıyor, artık kimse yazı yazmıyor' diye. Washington Post'ta editör arkadaşım var, o da aradı diyor ki 'İşte 500- 600 milyon dolar, ne kadar istiyorsan yeter ki sus' diyorlar. Çünkü tek o kaldı bu konuda yazan. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek, kendisiyle görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası kurumların çöktüğünü, Müslümanların etkili olamadığını kaydeden Turan Kışlakçı, BM Genel Kurulu'nda mayıs ayında gündeme gelecek Cemal Kaşıkçı konusunda karar çıkmasını beklemediklerini söyledi.