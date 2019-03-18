Özhaseki: Bu işi ancak başarı hikayesi olan tecrübeli biri yapar, 10 yıldır boş gezen biri değil

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Star gazetesi yazarı Fadime Özkan'a açıklamalarda bulundu. Seçime günler kala Ankara ile ilgili değerlendirmeler yapan Özhaseki CHP ve Mansur Yavaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki'nin açıklamaları şu şekilde:
‘CHP OY KARŞILIĞI 20 BİN KADRO VERECEKMİŞ'
İsminiz Ankara için Kasımda anılmaya başlandı, beş aydır meydandasınız aslında. Nasıl geçti bu süre?
Algılarla gerçekler çok farklı. Günde bana yaklaşık 7-8 program yazıyor arkadaşlar. En az 5-6 yerde konuşma yazıyorlar, 3-4 saat de sokakta dolaşıyorum. Bu hiç değişmiyor. Binlerce insanla karşılaşıyorum haliyle. İlk günlerde biraz kendimi anlattım ancak tanınmışlık yüzde 90'larda çıkınca Ankara'mızda ne yapacağımızı anlatmaya başladım. Nihayetinde bir şehrin geleceği o şehrin yöneticilerinin ufkuyla doğru orantılıdır. Yönetime talip olanlar o şehri bir yere taşımak, hizmet etmek için proje hazırlamalılar. Ben bunu anlatıyorum. Gittiğim her yerde ilgi alaka görüyorum. Bundan da mutluyum.
‘CHP İSMİMİ DUYUNCA ÇOK KORKTU'
İsminiz anılır anılmaz ilk tepki "ama o Ankaralı değil ki" oldu?
‘ANKARALI BAŞKAN HİÇ OLMAMIŞ Kİ'
Ankara başkent! Ülkenin her yerinden insanlar bir sebeple gelir başkente. Ankaralı olmak olmamak nasıl yansıyor sahaya?
‘ANKARA'YI KARIŞ KARIŞ BİLİYORUM'
Karış karış biliyorsunuz yani?
Ankara'yı karış karış biliyorum, neresinde ne olacak, nasıl gelişecek, Ankara nereye doğru büyüyecek hepsini bilen tek kişi var, o da benim.
'ANKARA'YA TECRÜBELİ VE BAŞARILI BİR EL LAZIM'
Muharrem İnce'yi aday göstermeyen Kılıçdaroğlu, gerekçe olarak "arkasında bir başarı hikayesi yok" demişti. Sizin arkanızda ise uzun sürmüş bir başarı hikayesi var aslında?
‘3. KEZ ADAY AMA 1 PROJESİ BİLE YOK'
Neden herkes yapamaz?
Burası başkent. Acemi, tecrübesiz, geçmişte belediyecilik hikayesi, bir başarı hikayesi olmayan birinin yapabilmesi mümkün değil. Ben beklerdim ki rakipler de proje ortaya koysun, tartışalım. Üçüncü sefer insanların önüne çıkan CHP adayı daha bir tek proje söylemedi. Bizim yaptığımız gibi bu proje anlatan kitaplardan bastırıp altına imza atmadı.
‘YAVAŞ KOMİK DURUMA DÜŞÜYOR'
Neden yapmadı sizce?
‘RAKİPLERİM İSTEDİĞİM GİBİ DEĞİL ‘
Rakibinizden memnun değilsiniz sanırım?
Ben zannediyordum ki Ankara'da deve dişi gibi tecrübeli başarılı adaylar çıkacak. Projelerini ortaya koyacaklar, konuşacağız yarışacağız. Böyle bir şey yok.
‘RAKİBİM ON YILDIR BOŞ BOŞ GEZİYOR'
Rakibinizin şöyle bir tecrübesi var ama. 10 yıldır Ankara büyükşehir belediye başkanı adayı. Üçüncü kez aday şimdi?
‘MANSUR YAVAŞ BEŞ SENE DAHA BEKLER'
Geçmiş dönemde bir çatışmadan fırsatla, o olmasın da bu olmasın diyerek bir şekilde seçime girmiş. Rakibimiz ama kendini yenilemediği için hala durum böyle sanıyor. Çok da komik oluyor. Bu beş sene daha bekler.
MELİH GÖKÇEK İLE DE YARIŞIYOR MUSUNUZ?
1991'den 2017'ye belediye başkanlığı yapan efsaneleşmiş bir ismin ardından AK Parti adayısınız. Ki Gökçek şehrin her yerinde, Ankaralıların hafızasında… Bu durumda Gökçek'le de yarışmış mı oluyorsunuz?
‘HDP ADAY ÇIKARMIYOR ÇÜNKÜ YAVAŞ'I DESTEKLİYOR'
Bölgesel ve küresel gelişmeler, ülkeye saldırılar analiz edildikten sonra beka riskinden bahsedildiğinde diyorlar ki yerel seçimlerle ne ilgisi var?
Biz MHP ile ittifakımızı halka anlatıyor destek alıyoruz. Karşı ittifaktan aynı dürüstlüğü beklemek hakkımız değil mi? İP ve CHP var. Bir de utandıkları ortak var. Söylersek Ankara'daki seçmen kızar diye kandırmak istiyorlar. Kandil çıkıyor "destek vereceğiz" diyor, eş başkanları "Kürdistan'da biz kazanacağız Batı'da cumhura kaybettireceğiz" diyor. HDP her yerde, her zaman aday çıkarmış. Şimdi 11 büyükşehirde aday çıkarmıyor. Ankara'da çıkarmıyor. Neden? İttifaka dayalı bir iş bu.
Mansur Yavaş'a gidecek yani HDP oyu?
HDP'li Yavaş'a nasıl oy verir, bilmiyorum. Yavaş hem "eski ülkücüyüm" gibi nutuklar atıyor hem nasıl içine siniyor, onu da bilmiyorum.
‘CHP'LİLEŞTİNİZ DEDİ CHP'DEN ADAY OLDU'
"MHP'lilerin gönlü Mansur Yavaş'ta" diyenler var?
‘ÜST AKIL BUNU CHP'YE YAMADI'
Ne oluyor sizce karşı ittifakta?
Orada bir üst akıl var, üst akıl bunu CHP'ye yamadı. Belediyeciliği bilmiyor, projesi yok. Sıkıştırınca saçmalıyor. Önce su tarifeleri dedi. Su tarifedir, proje olmaz. Bastırınca vazgeçti. Sonra EYT'leri çözeceğim dedi. Dedim ki "EYT TBMM'nin işidir, belediye meclislerinin değil". Vazgeçti. Hakikaten neresinden tutayım bilemiyorum. Konuştukça pot kırıyor.
‘KÜLTÜR-SANAT VE TURİZM ÖNCELİKLİ'
Proje sırlamasında ilk sırada kültür sanat var. İlk tercihiniz bu mu?
‘GRİ ŞEHİR ALGISINI DEĞİŞTİRECEĞİM'
Gri ve donuk şehir, memur şehri deniyor Ankara için?
İşte o gri perdeyi kaldırmak, algıyı değiştirmek istiyorum. Projelerim var. Ankara'nın özelliklerini öne çıkarmak lazım. Ankara bir memur kenti olarak görülür ama Ankara'da ciddi bir ticaret, ciddi bir sanayi var. Türkiye'de hiç olmayan savunma sanayi var. İş makineleri sanayi var. Ankara'nın sanayi şehri olduğunu kimse bilmiyor. Kendine has müthiş bir kültür turizmi için ortam var. Termal turizminin icra edileceği ortam var. Bunları öne çıkarmak istiyorum.
'MANSUR YAVAŞ BU SORULARA CEVAP VERSİN'
CHP ve İP'in ortak adayı, HDP'nin açıktan destek verdiği Mansur Yavaş'ın sahte senetle icra takibi hakkında verilen cezanın Yargıtay'da onanması haberleriyle birlikte Ankara'da hararet yükseldi. Cumhur İttifakından Yavaş'a net sorular yöneltilirken Yavaş kısıtlı ve gecikmeyle cevap veriyor. İlginç olan ise Mansur Yavaş isminde kolayca ittifak eden CHP ve İP'in suskun kalması. İddialar ilk olarak Yavaş isminin tartışıldığı, CHP PM'de itirazların yükseldiği dönemde geliyor gündeme. Aralık 2018'de Türkgün gazetesinde haber oluyor. Ama CHP'de konu olmuyor. Kılıçdaroğlu'na konuyla ilgili dosya gittiği ama kararın değişmediği de söyleniyor.
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