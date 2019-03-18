Özhaseki: Bu işi ancak başarı hikayesi olan tecrübeli biri yapar, 10 yıldır boş gezen biri değil

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Çok hizmetler yapıldı ama hala üstü örtülü hazine gibi Ankara. Halbuki her alanda atılacak adımlarla 81 vilayete 'baş' kent olması lazım. Bu işi ancak başarı hikayesi olan tecrübeli biri yapar. 10 yıldır boş gezen biri değil" dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Star gazetesi yazarı Fadime Özkan'a açıklamalarda bulundu. Seçime günler kala Ankara ile ilgili değerlendirmeler yapan Özhaseki CHP ve Mansur Yavaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki'nin açıklamaları şu şekilde:

‘CHP OY KARŞILIĞI 20 BİN KADRO VERECEKMİŞ'

© AA / Erçin Top Özhaseki: Herkesin çıkıp bizden hesap sorma hakkı var

"CHP il binalarında belediye için işçi formları almaya başlamışlar. Bir adamı kim iş başına getiriyorsa borcunu ödetirler. Millet getiriyorsa rahatsınız, millete borcunuzu ödersiniz. Gizli kapılar ardında çirkin pazarlıklar varsa burnunuzdan getirirler. TV'deki manzara şu; CHP milletvekili bir hanımefendi ve Mustafa Balbay var. Soruldu ‘20 bin kişiyi işe alacakmışsınız'. 20 bin kişi ayda 140 milyon lira demektir. Var mı belediyede, yok. Faizden alacaklar. Bu belediyeyi batırır, hizmeti öldürür. Partili adam çalışmaz. İnkar etmediler! ‘Ülkeyi düşürdüğünüz hal bu! Alınacak' dediler. İçişleri Bakanımız açıkladı; 300 civarında örgütlere yakın militan meclis üyesi oluyor. Bu adamlar kapımıza gelince ne olacak vatandaşın güvenliği?"

İsminiz Ankara için Kasımda anılmaya başlandı, beş aydır meydandasınız aslında. Nasıl geçti bu süre?

Algılarla gerçekler çok farklı. Günde bana yaklaşık 7-8 program yazıyor arkadaşlar. En az 5-6 yerde konuşma yazıyorlar, 3-4 saat de sokakta dolaşıyorum. Bu hiç değişmiyor. Binlerce insanla karşılaşıyorum haliyle. İlk günlerde biraz kendimi anlattım ancak tanınmışlık yüzde 90'larda çıkınca Ankara'mızda ne yapacağımızı anlatmaya başladım. Nihayetinde bir şehrin geleceği o şehrin yöneticilerinin ufkuyla doğru orantılıdır. Yönetime talip olanlar o şehri bir yere taşımak, hizmet etmek için proje hazırlamalılar. Ben bunu anlatıyorum. Gittiğim her yerde ilgi alaka görüyorum. Bundan da mutluyum.

‘CHP İSMİMİ DUYUNCA ÇOK KORKTU'

İsminiz anılır anılmaz ilk tepki "ama o Ankaralı değil ki" oldu?

© AA / Erçin Top Özhaseki: Kamuda yavaşlık olmaz, uçak gibi çalışacağız

Önce Cenabı Hakk'a şükrediyorum. Sadece doğum yerimi anarak Kemal Kılıçdaroğlu çok çirkin bir kelamda bulundu, ama kimse "bu adam bu işi bilmez" demedi. Tembel demedi, bu işi yapamaz demedi. Çünkü ismim duyulunca karşı tarafta bir korku oluştu. Tecrübe geliyor. Yirmi yıldan fazla süre belediye başkanlığı var. E bakanlık yapmış. AK Parti gibi Türkiye'nin geneline hakim bir partide yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılığı yapan, belediye başkanlarının ağabeyi gibi olan biri. Başarılı tecrübeli bir isim. O zaman onlarda oluşan bu algıyı kırabilmek amacıyla doğum yerimi söyledi. Kemal Bey de Tuncelili ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında. Arkasından bu adamı önce İzmir'den sonra İstanbul'dan aday yaptılar. Ne alakan var, İstanbul'u bilir misin, yok, belediyeciliği bilir misin, yok. Bir kere aynaya baksa bu kelamları etmeyecek ama yok.

‘ANKARALI BAŞKAN HİÇ OLMAMIŞ Kİ'

Ankara başkent! Ülkenin her yerinden insanlar bir sebeple gelir başkente. Ankaralı olmak olmamak nasıl yansıyor sahaya?

© AA / Aytaç Ünal Özhaseki mal varlığını açıkladı

Ankara'da iki ilçede belediye CHP'li. Birisi Çankaya, Tuncelili bir adayı koyuyorlar. Birisi Yenimahalle, Afyonlu birisini koyuyorlar. O zaman bu nasıl bir iştir böyle. Geçmişe doğru Ankara'nın belediye başkanlarına bakıyorsun, 1950'lerden itibaren baktım ben. Hiç birisi Ankaralı değil. Melih Gökçek'ten Mustafa Tuna'dan başlayın, rahmetli Mehmet Bey vardı Aksaraylı. Dalakoy Elazığlı. Karayalçın Rizeli. Şimdi böyle bir durum varsa çıkıp bana da Kayserili diyorlarsa bana şükretmek düşer. Gezdiğim yerlerde yüzbinlerce insanla karşılaştım nerede doğdun diyen olmadı. Önemli olan o şehre ne değer katacağınız. Şunu iddia ediyorum. Ankara'yı bilen üç kişi varsa birincisi benim. Yıllarca burada yaşadım, öğrenciliğim burada geçti, çocuklarım burada okudu, 2000'lerin başından beri Ankara'da hep evimiz oldu vesaire. Bunlar önemli değil. Ankara'nın 1 bölü 100 binlik planları yoktu. Bakanlığım döneminde ben hazırladım.

‘ANKARA'YI KARIŞ KARIŞ BİLİYORUM'

Karış karış biliyorsunuz yani?

Ankara'yı karış karış biliyorum, neresinde ne olacak, nasıl gelişecek, Ankara nereye doğru büyüyecek hepsini bilen tek kişi var, o da benim.

'ANKARA'YA TECRÜBELİ VE BAŞARILI BİR EL LAZIM'

Muharrem İnce'yi aday göstermeyen Kılıçdaroğlu, gerekçe olarak "arkasında bir başarı hikayesi yok" demişti. Sizin arkanızda ise uzun sürmüş bir başarı hikayesi var aslında?

Şehirlerarasında bilhassa başkentler arasında bir rekabet var. Üzülerek söylüyorum ki Ankara'mız başkentler arasındaki rekabette, turizm alanında, ticarette ve sanayide en önde bir şehir değil maalesef. Ankara üstü örtülü bir hazine gibi. Tecrübeli bir elin gelip o örtüyü kaldırması, o tozu silkelemesi, Ankara'yı geleceğe taşıması lazım. Bunu her aday yapamaz.

‘3. KEZ ADAY AMA 1 PROJESİ BİLE YOK'

Neden herkes yapamaz?

Burası başkent. Acemi, tecrübesiz, geçmişte belediyecilik hikayesi, bir başarı hikayesi olmayan birinin yapabilmesi mümkün değil. Ben beklerdim ki rakipler de proje ortaya koysun, tartışalım. Üçüncü sefer insanların önüne çıkan CHP adayı daha bir tek proje söylemedi. Bizim yaptığımız gibi bu proje anlatan kitaplardan bastırıp altına imza atmadı.

‘YAVAŞ KOMİK DURUMA DÜŞÜYOR'

Neden yapmadı sizce?

Bilmediğinin, hazırlanmadığının alameti… Projen var mı dediğimizde çıktı su paralarını indireceğim dedi. Şimdi söyleyemiyor. Çünkü su parası, otobüs fiyatları bir tarifedir, proje değil. EYT'lilerin problemlerini çözeceğim dedi. Yapma dedim o TBMM'nin yetkisinde. Onu da yuttu arkadaş. Gittiği mahalleye yaranabilmek için çok garip şeyler söylüyor, Sık sık komik duruma düşüyor.

‘RAKİPLERİM İSTEDİĞİM GİBİ DEĞİL ‘

Rakibinizden memnun değilsiniz sanırım?

Ben zannediyordum ki Ankara'da deve dişi gibi tecrübeli başarılı adaylar çıkacak. Projelerini ortaya koyacaklar, konuşacağız yarışacağız. Böyle bir şey yok.

‘RAKİBİM ON YILDIR BOŞ BOŞ GEZİYOR'

Rakibinizin şöyle bir tecrübesi var ama. 10 yıldır Ankara büyükşehir belediye başkanı adayı. Üçüncü kez aday şimdi?

Ne güzel, madem on yıldır bekliyor, beklerken yazsaymış Ankara'yı nereye taşıyacakmış. Neyle taşıyacakmış? Ben sırf turizmde beş tane ana dal belirledim. Kültür, inanç, termal, sağlık, doğa turizmi. Altını doldurdum. Kültür yolu projesini açıkladım. Madem 10 yıldır bu günü bekliyor, o zaman çıksın ne yapacağını ne hazırladığını açıklasın. Ben spor projelerimi açıkladım. Ankara Gücü'nün problemlerini çözdüm. Ankara'ya yapılacak yeni stadın projesini bile çizdim yakında ihaleye çıkartırız. Rakibim de söyleseydi ya spor projesi nedir? Ben 13 yerde millet bahçesi yapılacağını, nerelerde yapılacağını tek tek yazdım. 12 milyon 970 metrekare Millet bahçesi yapılacak Ankara'ya. Rakip madem boş geziyor 10 senedir, yazsaydı ya bunları. Ben ayrıca kadınlar için gençler içi tüm projeleri yazdım ama rakibimizden öyle bir şey hala duymadık.

‘MANSUR YAVAŞ BEŞ SENE DAHA BEKLER'

Geçmiş dönemde bir çatışmadan fırsatla, o olmasın da bu olmasın diyerek bir şekilde seçime girmiş. Rakibimiz ama kendini yenilemediği için hala durum böyle sanıyor. Çok da komik oluyor. Bu beş sene daha bekler.

MELİH GÖKÇEK İLE DE YARIŞIYOR MUSUNUZ?

1991'den 2017'ye belediye başkanlığı yapan efsaneleşmiş bir ismin ardından AK Parti adayısınız. Ki Gökçek şehrin her yerinde, Ankaralıların hafızasında… Bu durumda Gökçek'le de yarışmış mı oluyorsunuz?

Kayseri'ye başkan olduğumda kısa süre Şükrü Bey vardı ama öncesinde üç dönem CHP'li bir başkan vardı. Ona muhalefet ettim ama seçilince insani ilişkilerimi sürdürdüm, kapıda karşıladım, kapıda yolcu ettim. Melih Bey ve ondan önceki başkanlarımız kendi dönemlerinde mutlaka üzerlerine düşeni yapmışlardır. Siyasette geçmişe bakarsanız önümüzü göremez, ilerleyemezsiniz. Melih Bey kendi döneminde birçok iş yaptı Allah razı olsun, ellerine sağlık. Teşekkürümü çok net ifade ediyorum. Ancak şimdi yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemin ihtiyaçları farklı. Şehirler canlı organizmalar gibidir.

‘HDP ADAY ÇIKARMIYOR ÇÜNKÜ YAVAŞ'I DESTEKLİYOR'

Bölgesel ve küresel gelişmeler, ülkeye saldırılar analiz edildikten sonra beka riskinden bahsedildiğinde diyorlar ki yerel seçimlerle ne ilgisi var?

Biz MHP ile ittifakımızı halka anlatıyor destek alıyoruz. Karşı ittifaktan aynı dürüstlüğü beklemek hakkımız değil mi? İP ve CHP var. Bir de utandıkları ortak var. Söylersek Ankara'daki seçmen kızar diye kandırmak istiyorlar. Kandil çıkıyor "destek vereceğiz" diyor, eş başkanları "Kürdistan'da biz kazanacağız Batı'da cumhura kaybettireceğiz" diyor. HDP her yerde, her zaman aday çıkarmış. Şimdi 11 büyükşehirde aday çıkarmıyor. Ankara'da çıkarmıyor. Neden? İttifaka dayalı bir iş bu.

Mansur Yavaş'a gidecek yani HDP oyu?

HDP'li Yavaş'a nasıl oy verir, bilmiyorum. Yavaş hem "eski ülkücüyüm" gibi nutuklar atıyor hem nasıl içine siniyor, onu da bilmiyorum.

‘CHP'LİLEŞTİNİZ DEDİ CHP'DEN ADAY OLDU'

"MHP'lilerin gönlü Mansur Yavaş'ta" diyenler var?

CHP'den aday olmadan önce MHP'den Devlet Bey'e bir mektup yazarak ayrılmış Mansur Yavaş. "Siz CHP'lileştiniz" demiş. Demediyse inkar etsin. Partisini CHP'ye benzediniz diyerek çıkıp oradan aday olan bir adamla karşı karşıyayız.

‘ÜST AKIL BUNU CHP'YE YAMADI'

Ne oluyor sizce karşı ittifakta?

Orada bir üst akıl var, üst akıl bunu CHP'ye yamadı. Belediyeciliği bilmiyor, projesi yok. Sıkıştırınca saçmalıyor. Önce su tarifeleri dedi. Su tarifedir, proje olmaz. Bastırınca vazgeçti. Sonra EYT'leri çözeceğim dedi. Dedim ki "EYT TBMM'nin işidir, belediye meclislerinin değil". Vazgeçti. Hakikaten neresinden tutayım bilemiyorum. Konuştukça pot kırıyor.

‘KÜLTÜR-SANAT VE TURİZM ÖNCELİKLİ'

Proje sırlamasında ilk sırada kültür sanat var. İlk tercihiniz bu mu?

© AA / Ali Balıkçı Özhaseki: Seçilmiş olmak, bir insana suç işleme özgürlüğü vermez

Evet, çünkü bir başkentte kültür sanatı, sporu hatta meşru eğlenceyi öncelemezseniz, orada bir başkentten bahsedemezsiniz. İrice bir kentten bahsetmiş olursunuz. Hatta bunların olmadığı kocaman bir huzurevine döner. İnsanlar işinde evinde huzurlu, park bahçe var, su akıyor, araba da çalışıyor, hayat bu kadar mı? Değil. İşte kültür sanatın eğlencenin de başkenti olmalı Ankara. Her alanda ne yapacağımı tek tek de yazdım zaten. Bunu önemsiyorum.

‘GRİ ŞEHİR ALGISINI DEĞİŞTİRECEĞİM'

Gri ve donuk şehir, memur şehri deniyor Ankara için?

İşte o gri perdeyi kaldırmak, algıyı değiştirmek istiyorum. Projelerim var. Ankara'nın özelliklerini öne çıkarmak lazım. Ankara bir memur kenti olarak görülür ama Ankara'da ciddi bir ticaret, ciddi bir sanayi var. Türkiye'de hiç olmayan savunma sanayi var. İş makineleri sanayi var. Ankara'nın sanayi şehri olduğunu kimse bilmiyor. Kendine has müthiş bir kültür turizmi için ortam var. Termal turizminin icra edileceği ortam var. Bunları öne çıkarmak istiyorum.

'MANSUR YAVAŞ BU SORULARA CEVAP VERSİN'

CHP ve İP'in ortak adayı, HDP'nin açıktan destek verdiği Mansur Yavaş'ın sahte senetle icra takibi hakkında verilen cezanın Yargıtay'da onanması haberleriyle birlikte Ankara'da hararet yükseldi. Cumhur İttifakından Yavaş'a net sorular yöneltilirken Yavaş kısıtlı ve gecikmeyle cevap veriyor. İlginç olan ise Mansur Yavaş isminde kolayca ittifak eden CHP ve İP'in suskun kalması. İddialar ilk olarak Yavaş isminin tartışıldığı, CHP PM'de itirazların yükseldiği dönemde geliyor gündeme. Aralık 2018'de Türkgün gazetesinde haber oluyor. Ama CHP'de konu olmuyor. Kılıçdaroğlu'na konuyla ilgili dosya gittiği ama kararın değişmediği de söyleniyor.