İstanbul'da tanzim satış 1 ay uzadı

İBB'nin açtığı tanzim satış ihalesine göre İstanbul'da tanzim satış 5 Haziran'a tarihine kadar sürecek. Tanzim satış için İBB, bağlı şirketi Beltur'a 8 milyon TL'lik ödeme yapacak. Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz 12 Şubat tarihinde tanzim için iki buçuk aylık bir planlama yapıldığını söylemişti. Yani İstanbul'da tanzim 1 ay uzamış oldu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kurduğu tanzim satış noktalarının kente maliyeti, 28 Şubat günü "acil" olarak düzenlenen ihalenin sonuçlanması ile ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü, 28 Şubat 2019 tarihinde "Tanzim satış hizmet alımı" ihalesine çıkmıştı. 3 aylık işi kapsayan ihalenin yaklaşık maliyeti 7 milyon 997 bin 769 lira olarak belirlendi. İhaleyi 7 milyon 932 bin 981 liralık teklifin sahibi İBB şirketlerinden Beltur kazandı. Beltur ile 7 Mart 2019 tarihinde üç aylık sözleşme imzalandı. Sözleşmenin süresi 8 Mart 2019-5 Haziran 2019 tarihleri arasını kapsıyor.

© REUTERS / Murad Sezer Tanzim satışa 14 bin ton ürün sevkiyatı yapıldı, en çok patates satıldı

Ancak, Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, daha önce tanzim satışla ilgili yaptığı açıklamalarda tanzim için iki buçuk aylık bir planlama yapıldığını söylemişti. Yani sonuçlanan ihale ile İstanbul'da tanzim, planlanandan 1 ay uzamış oldu.

'ACİL' TANZİM İHALESİ

İhale; Kamu İhale Kanunu'nun acil durumlarda kullanılan 21-B maddesine göre pazarlık usulü ile gerçekleştirildi. İhaleye iki geçerli teklif sunuldu. İhalenin sonuç ilanında, pazarlık yönteminin seçilme gerekçesi olarak "doğal afetler, salgın hastalık can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" düzenlemesi gösterildi.